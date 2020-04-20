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愛爾蘭時報專訪監委張武修「暢談防疫」　提5大條件：台灣是警覺的領跑者

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▲▼監委張武修。（圖／記者潘永鴻攝）

▲監委張武修接受愛爾蘭記者專訪。（圖／記者潘永鴻攝）

文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

全球台灣醫衛總會會長、監察委員張武修接受「愛爾蘭時報」（The Irish Time）專訪，除談論台灣因應武漢肺炎的防疫經驗，也期待台灣未來參與世界衛生組織（WHO）。

愛爾蘭主流媒體「愛爾蘭時報」今天大篇幅刊出與張武修的問答專訪「台灣如何克服2019冠狀病毒疾病疫情的悲觀預測」（How Taiwan has confounded predictions in fencing off the worst of Covid-19）。

記者史托克斯 （Shane Stokes）表示，因為台灣距離中國僅130公里，有超過40萬台灣人在中國工作，加上2019年近300萬陸客訪台等因素，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）曾預估台灣可能是疫情最嚴重的國家之一。然而，台灣卻出乎意料地有效控制疫情，成功秘訣為何。

曾參與2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）抗疫的公衛專家張武修認為，最重要的原因之一就是台灣一開始就嚴肅面對。在去年12月武漢疫情才初露端倪時，台灣就嚴陣以待、超前部署。張武修表示：「我想我們（台灣）是警覺的領跑者。」

張武修認為，台灣成功防疫的原因除早期警覺與超前部署外，還有2003年SARS刻骨銘心的痛苦經驗，加上建立中央流行疫情指揮中心、全國醫療體系健全、存在已久的口罩文化、資訊科技輔助，以及全民的一致配合。

史托克斯與張武修來回討論。兩人同意歐美疫情慘重的原因在於早期輕忽與行動遲緩。在高度全球化與跨國旅行便捷化的時代，流行病對全球人類健康的威脅較以往更甚，影響範圍更廣，因此更需要緊密的國際合作。

張武修表示，台灣至今仍不是WHO成員，僅因為中國在任何國際活動中都不喜歡台灣。

他最後表示，台灣需要加入WHO，台灣能為WHO、為全球抗疫與人類健康做出貢獻，分享經驗與資訊。到目前為止，WHO在新型冠狀病毒全球防疫工作上尚有許多改善空間，期待未來一個「有台灣參與、更好的WHO」。

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