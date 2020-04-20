戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！查德總統衛隊副司令一家5口全死

▲Su-25攻擊機（非查德空軍機隊）疑似起飛時，發生飛彈脫鉤誤射。（圖／取自《維基百科》）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家查德（Chad）日前發生一起飛彈誤射「意外」，軍方說法指出，一架在Adji Kossei空軍基地的蘇愷系列戰機，不慎觸發飛彈擊中指揮官官邸，造成一名指揮官及其4名家屬身亡，另有2人受傷，數棟宅邸受損，全案調查中。

綜合外電報導，法國及查德等5個非洲國家政府於2014年起合作「巴爾赫內行動」（Barkhane），領導行動的法軍3000人部隊在查德首都恩賈梅納（N'djamena）附近駐軍，以查德及周遭國家的伊斯蘭極端分子為目標進行反恐打擊。

一架蘇愷戰機25戰機17日，在法軍駐點不遠處的Adji Kossei基地降落時，竟然意外發射一枚俄製S-24火箭彈，越過前方的油罐車後險些擊中法國空軍的C-130H運輸機，最後射入一棟官邸，造成總統衛隊司令布拉希瑪（Mahamat Saleh Arim）及其眷屬，2名女子和2個小孩死亡。

一名匿名受訪的空軍軍官指出，炸彈在戰機正要起飛時「鬆脫發射」，擊中基地旁的軍官私人宅邸；當地媒體報導，布拉希瑪和查德總統德比（Idriss Deby）關係緊密，他們都致力於打擊國內的伊斯蘭極端分子。

事實上，查德空軍今年才啟用蘇愷25戰機隊，該機隊不久前才在查德湖地區，對博科聖地（Boko Haram，伊斯蘭國旗下極端組織）發起反擊。博科聖地3月曾經發起恐對，造成查德98名軍人死亡。