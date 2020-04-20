全球周末暴增24萬例確診2萬死！美國突破4萬亡　每4名死者約有1到2人是紐約客

▲紐約一名長者被送往醫院，入院前仰望天空。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午5點30分，全球累計確診人數239萬4291例、16萬4938死；一個周末過去，全球新增24萬1644例確診、2萬1136人死亡。美國本周可能突破80萬人染疫，土耳其確診人數超越中國統計人數，成為全球第7「染疫大國」。

美國75萬5533例確診，龐大數量超越西班牙19萬6664例、義大利17萬8972例、法國15萬4097例和德國的145萬184例的總和。全美4萬461死，其中超過1萬4000例集中在紐約市，等於每4名染新冠肺炎死亡的美國人中，就有1到2人是紐約市民。

紐約州長古莫（Andrew Guomo）指出，過去24小時新增507死，已創下4月9日以來的新低，而6054例確診也是3月以來最低紀錄。

▲俄羅斯4月18、19日慶祝東正教復活節，許多信眾未遵循政府指引，出門群聚結果暴增6000多例感染。（圖／路透）

歐洲方面，西班牙累計2萬595例死亡、義大利2萬3660死、法國1萬9744死、德國4586死、英國1萬6095死，光歐盟5國死亡人數已經超過8萬人，佔全球約50％。德國、奧地利、丹麥、捷克等國為了釋放經濟衰退壓力，已開始逐步解封，但西班牙19日死亡病例雖是一個月以來新低，總理桑切斯（Pedro Sanchez）仍向國會提出封鎖延長到5月9日的要求，兒童則於4月27日提早解除限制。

俄國周末也不平靜，儘管政府及神職人員不斷呼籲19日東正教復活節，全國信眾應該在家慶祝，不宜群聚，仍然暴增近6000例確診，已經是第10大染疫國，累計確診4萬2853例、361死。

土耳其累計8萬6306例確診、2017例死亡，據衛生部長克扎（ Fahrettin Koca）17日表示，國內大約還有1周至10天的時間進入疫情高峰；若照他的說法，土國出現單日近萬例確診，近千人死亡的高點，還有4天到1周的時間。官方也已經在規劃何時能夠解封防疫禁令，預計6月初回歸正常。