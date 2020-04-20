土耳其確診超越中國！累計破8萬…居全球第7　死亡人數逾2千

▲土耳其新冠肺炎確診數居全球第7。（圖／路透）



文／中央社記者何宏儒安卡拉19日專電

土耳其今天通報3977起新冠肺炎病例，累計確診8萬6306例，超越中國，成為全球病例數第7高的國家，同時通報127起死亡病例，創單日通報新高，累計死亡數2017人。

土耳其衛生部今晚公布最新疫情通報，過去24小時共採檢3萬5344例新冠肺炎（COVID-19）疑似病例，其中3977例呈現陽性反應，累計確診數達8萬6306例。

土耳其的病例數繼昨天超越伊朗，成為中東地區最高國家後，今天又超越中國，成為全球通報病例數第7高的國家，次於美國、西班牙、義大利、法國、德國、英國。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，中國累計病例數為8萬3805例，累計死亡病例為4636例。

與此同時，土耳其的武漢肺炎康復病例數持續顯著增加。衛生部指出，過去24小時康復病例數達1523例，累計已有1萬1976例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1922例、1031例。土耳其目前採檢數已逾60萬例，達63萬4277例。

土耳其於3月11日通報確診首例後，病例成長曲線從疫情初期就非常陡峭，累計病例數於3月31日躍居全球第10、4月3日居第9、4月18日居第8，今天成為全球第7名。

外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天指出，已有342名旅外公民死於武漢肺炎，計畫於穆斯林齋戒月開始之前再派105架次班機到72個國家撤僑。他說截至目前已自74國撤回逾2萬5000名公民。

今年大約會於23日進入齋戒月。

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