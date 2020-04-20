紐約州507死「創11天新低」確診3月以來最少　全美破75萬人染疫4萬死





▲紐約深受疫情衝擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間上午4點，美國累計突破75萬例確診、4萬死，疫災中心的紐約州新增死亡人數為507例，創下自4月6日以來新低，確診人數也創下3月以來最低紀錄。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，疫情高峰已經過去，紐約來到「另一邊」了。

綜合外電報導，古莫說若成長曲線持續緩降，代表紐約已經過了疫情高峰，接下來仍需依靠人們自制，州民的選擇會影響疫情發展，「不過現在我們（的疫情）在減少了」。

美東時間周日（19日），紐約過去24小時新增507例死亡，上一次的低點是在4月6日，而過去2周以來，紐約每天都要失去606人到709人，18日則有540人病逝。過去24小時新增確診人數相較於前一日的7090例，也降低至6054例，創下3月以來最低紀錄，累計24萬2786例，佔全球確診人數1成以上。

▲古莫呼籲紐約州民，疫情放緩的同時，仍不該鬆懈。（圖／路透）

古莫近日不斷提及的疫情判斷關鍵，醫院新增收治病患人數也出現驟降的情況，從周六的1915例，降至周日的1384例。不過古莫指出，醫院載量仍維持在高點，他也擔心療養院的疫情爆發會持續，已經有數千名療養院住戶及工作人員染疫病逝。

「現在不是拿翹的時候，也不是驕傲自滿的時候」，古莫警告紐約州民繼續遵守指引，才能夠確保疫情逐漸消亡，「我們還有很長一段路要走，也還有很多工作要做。」

美國累計確診人數75萬5533例、4萬461死，光是紐約市就有1萬4451人病逝，佔全國35.7％。