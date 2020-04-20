理財周刊／小資理財　存好股讓資產翻倍

文／蔡武穆

上一次我們提到如何存錢，用零存整付的觀念，每個月存三千、五千，如果你已經行之有年，身邊會有一些小存款，晉升為小資族，或者你已經在小資族的階段，在不影響緊急預備金的情況下，就可以開始進行投資，增加被動收入。

事實上，在物價上漲、薪水不漲的年代，民眾只會感覺到錢越來越薄，著名影片《錢不夠用》敘述第二代養不起第一代的老人悲歌，靠小孩養老的時代已經過去，努力讓家人過好生活，積存自己的養老金、退休金，除了正職、兼差之外，還是得靠投資。

投資工具有很多種，包括股票、基金、房地產、債券、外匯等，投資房地產動輒上百萬資金，對於小資族而言，比較輕易上手的還是股票和基金，上班族沒時間看盤，很難在股市裡殺進殺出短線操作，最適合存股、ETF和基金等長期穩定的投資，一方面可以專心工作，另一方面可以享受時間帶來的複利效果。

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一、存股

銀行存款利率越來越低，根據目前銀行定存利率1.2％來計算，每年存款15萬，三年下來，大致上可領回46萬，但是如果每年存款15萬元，拿來投資股票，假設第一年以股價15元買進，第三年漲到20元，三年平均股利為1.2元，三年內買進三十張股票，價值可達60萬元，每年還可創造出3.6萬元的現金流。

存股，簡單的說就是買進一檔股票長期持有，賺取「股利股息」的投資方式，不需要每天盯盤，也不需要複雜的技術分析，只要掌握幾個選股要點，選出每年配息的成長性公司來投資，類似收租的概念。舉例來說，Ａ公司每年配息二元，你買進二張Ａ公司的股票，則每年可領Ａ公司的股利股息4000元(1000股×2張×2元=4000元)。

年年穩定配息 配息率大於80％

既然是賺「股利股息」，一家公司的「配息率」就相當重要，代表這家公司是否賺錢且願意把錢回饋給股東，配息率＝發放股利÷EPS(每股盈餘)，一般來說，配息率大於80％，且年年穩定配息，就是存股的好標的。例如電信業龍頭中華電信(2412)，2019年EPS 4.58元，發放現金股利4.48元，配息率97.8％，且近五年的配息率都在95％至97％之間，代表中華電信已經是相當成熟的公司，沒有研發或擴廠的大資本支出，願意將所賺的錢幾乎百分之百發放給股東，當然是存股的首選。

ROE穩定 持股安心

判斷一家公司是否賺錢，除了營收、EPS之外，首重ROE(股東權益報酬率)，ROE代表一家公司經營的效率，股神巴菲特認為，一家有競爭力的公司，ROE必須連續五年大於15％，代表公司有一定的經營水準，不會受到景氣好壞的影響，持股會比較安心。國內財經作家阿格力則認為，ROE條件不必過於嚴苛，只要公司是走在有競爭力產業或趨勢，ROE介於10％至15％的都是好股票，無論如何，共同原則就是ROE必須穩定，不能忽高忽低。例如大立光(3008)從2010年開始，ROE都維持在30％至40％，不僅幫股東帶來穩定的獲利動能，股價也緩步上揚。

選出存股標的之後，最重要的就是判斷買賣點，雪球股作家溫國信老師所提出的「便宜價、合理價、昂貴價」是最常見的觀察指標，「股價為平均五年的現金股利的二十倍時，這時現金殖利率為5％，為合理價；當股價為平均五年現金股利的十六倍時，此時現金殖利率來到6.25％，此股價相對便宜；如果股價為平均五年現金股利的三十二倍以上，現金殖利率下降至3.125％，就是所謂的昂貴價了」。

舉例來說，大台北瓦斯(9908)，平均每年配息一元，當股價來到20元時，即是合理價，當股價下跌至16元時，是便宜價，當股價上漲至32元時，就是昂貴價了，以4月10日收盤價29.75元來看，接近昂貴價，進場還要再等等，才不會「賺了股利，賠在價差」。

建議初進場的朋友，盡量選擇生活中摸得到、看得見的股票(生活消費股)，較能掌握公司的經營概況，能夠在景氣波動時，抱得住股票。例如我們每天都會到7-11消費，統一超(2912)就可以買；每月都會繳手機網路費，中華電(2412)、遠傳(4904)可以注意；三餐都會吃到雞肉，肉品加工廠卜蜂(1215)就可觀察。

特別注意的是，存股並非一勞永逸、放著等賺錢，仍必須定期檢視公司經營狀況，萬一公司經營轉衰，更要當機立斷出脫或減輕持股。另外，新冠疫情來襲，台股跌破九千點，許多投資者進場撿便宜，選股時，要特別注意公司帳上現金流，當然自由現金越多的公司，口袋越深越能夠挺過疫情，在這一波疫情中穩定求勝。

二、ETF(指數股票型基金)

ETF也是存股的一環，跟單一股票不同的是，ETF是「一籃子的股票」，更能夠達到分散風險的功能，上班族沒時間選股、研究股票，投資ETF再適合不過，是相當棒的「懶人投資法」。

以元大台灣50來說，買進一張台灣50，就等於同時買進台積電、大立光、鴻海、中華電等台灣前五十大市值公司的股票，不會受到個別公司營運表現影響股價暴跌，降低投資的風險。

股票型ETF依投資的區域範圍，可分為全球型、區域型、單一市場型及產業型等，投資範圍越大如全球型ETF，風險波動性就越小，單一產業型投資範圍小，風險就高。ETF依風險報酬可分為原型ETF、槓桿ETF及反向ETF，初進場者當然以原型ETF為主，槓桿ETF追求獲利的進階版，反向ETF用於避險操作，高獲利當然帶來高風險。

台灣ETF以元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)最受投資者青睞，元大台灣50是被動選股，電腦會依據台股前五十大市值的公司，設定一定的標準進行汰弱留強，未達標準的公司就會被剔除，保持股票的優越性。元大台灣50近五年來平均股利在2.09元，殖利率2.97％，目前股價在80至98元區間震盪，由於股價走高，稀釋殖利率，現階段較適合想賺價差的族群。

另外，元大高股息是主動型基金，基金經理人從台灣100指數及台灣50中一百五十家公司，挑選殖利率最高的前三十家公司組成的ETF，近五年的平均股息1.3元，平均現金殖利率近5.12％，目前股價在20至25元區間，最適合小資族搶灘。

善用定期定額 降低平均成本

投資ETF可分為單筆投資和定期定額投資，單筆投資必須預測股市的漲幅，在低點買進，高點賣出。小資族可以採用定期定額投資，高點買，低點也買，平均下來，成本就會降低，因為ETF已經分散風險，景氣循環總有一天會漲回來，形成「微笑曲線」。根據回測統計，0050近七年年化報酬率大概在6％至7％，0056則在5％至6％之間，報酬率都比定存及儲蓄險高很多。

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