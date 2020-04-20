財訊／豪砸上億買宜蘭金盈谷度假村　首富蔡衍明私密樂園曝光

文／何醒邦

位在宜蘭縣北宜公路入口不遠處的金盈谷度假村，因擁有壯觀的招牌瀑布，早年為宜蘭東北部最熱門的遊憩景點，也是許多在地人的共同回憶，但後來因故停業，逐漸沒落；不過近期有望重獲新生，搖身變成首富樂園。

4月初，從宜蘭往台北方向，行駛在人跡罕至的北宜公路上，沒多久，就可看到通往金盈谷瀑布的指標，循指標入山谷，不久即抵達停車場。但因園區已停止營業多時，大門緊閉，人車無法進入，僅剩門旁的大石碑，依稀可看到「金盈谷瀑布」、「林昭文」的斑駁題字，增添幾許淒涼感。

豪擲上億買金盈谷度假村

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不一會兒，幾位工友開門清掃，本刊上前詢問能否入內參觀？工友僅回說，「裡面的路、橋、遊樂設施都壞很久了，山谷瀑布的水也快沒了，不能進去啦。」

話雖如此，但這荒廢許久的遊憩園區，卻有望重生。根據地政謄本資料顯示，金盈谷度假村已在今年1月初易主，買方為旺旺食品公司、及多次蟬聯Forbes（《富比世》）台灣首富的旺中集團蔡衍明家族，賣方則為宜蘭友愛企業創辦人、有「台灣阿拉伯王」之稱的林昭文家族。

「金盈谷度假園區的買賣移轉面積約10甲（29340坪），價格約1.5億元，」當地市場人士、估價師陳碧源說，但旺旺蔡家還買了這片山頭的其他土地，據聞總面積約30甲，價格將近3億元。

不過，約在2年前，歌仔戲演員王金櫻因以夫家祖產「烏來雲仙樂園」股票質押，向旺旺集團商借1.65億元，事後未依約還錢，法院已將雲仙判給旺旺，旺旺接手後並營運至今。而蔡衍明最近又砸重金買下金盈谷，難不成要將觸角伸入樂園界？

「金盈谷是專門買來給蔡衍明家族度假使用的。」蔡家友人透露，雲仙是對外售票給一般民眾的樂園，況且現在還有一堆地方庶務與相關債務雜事尚待處理，暫時不可能變成私人度假樂園，所以，蔡衍明就先買金盈谷圓夢。

打掉重練翻修上看30億

原來，蔡衍明的夢想就是邀請家族親友或老員工，經常一起度假，甚至過起退休養老的生活。「蔡衍明向來都很重視家族感情。」蔡家友人說，例如蔡衍明在台北市東區興建1棟14層高的巨宅自住，光投資興建就要40、50億元，為的就是待新居落成後，可以與家族成員相聚在同一屋簷下，共享天倫之樂。…(本文節自財訊605期，詳全文)

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