護理師「穿脫數10次隔離衣」狂飆汗！體認離生死門近：都不敢告訴家人…

▲（由左至右）護理師施佩辰、黃鈺涵、陳伶芬為防疫守在第一線。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文／護理師施佩辰

回想起2003年的SARS風暴，當時我只有七歲，只知道要聽大人的話，記得要戴口罩、量體溫、勤洗手，當時還懵懵懂懂，覺得這一切對我來說都太遙遠，事隔十七年，新冠肺炎(COVID-19)疫情大爆發，我竟是身在第一線的醫護人員，才剛踏入臨床工作不到一年半的時間，就碰上此次大規模的事件，幸好所處單位皆按時演練及複習，對於疫情動線及穿脫防護衣頗為熟悉。

隨著疫情逐漸擴大，開始蔓延全球，確診案例增加，出現社區及院內感染，甚至有死亡案例，人心惶惶，病房內疑似新冠肺炎（COVID-19）的病人，一個接著一個入院檢疫，開始體認到原來自己離生死門如此靠近，也明白自己的角色是多麼的重要。但卻不敢告訴親友，我在負壓隔離病房工作，更不能告訴家人目前病房收治疫情病人的狀況，深怕家人擔心又害怕，比起擔心自己受到感染，更害怕身邊的人，因為自己的工作被迫隔離。

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▲護理師每天穿脫防護衣數10次，身處高風險環境卻不覺得特別辛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

為了避免交叉感染，分區分組的政策，使得我們明明是同一個單位的同事，卻無法與不同區的同事交談、一起吃飯，雖然每天要穿脫防護衣數十次，進入負壓病室協助醫師治療及給予護理，供應病人的日常所需，汗流浹背，衣服濕了又乾，乾了又濕，身處在如此高風險的環境工作，對我來說並不覺得特別辛苦，畢竟仍然有許多人和我一起並肩作戰。

最讓人感到疲憊的，其實是人與人之間的冷漠與自私，疫情期間接觸過的病人中，有不少對隔離政策不滿，不願意配合，經常對著護理人員咆哮，或對護理人員提出許多無理要求，增加工作負荷；看到新聞播出民眾不顧及他人安全，未配合隔離或檢疫措施，在外接觸他人，造成恐慌，甚至拒絕送醫、拒租屋給醫護人員等報導，對身為醫護人員的我們避之唯恐不及，心情上倍感沉重及無奈，人們都忘了，我們要防的是「病毒」，並不是「人」！

當然防疫期間也有許多人、許多店家企業以各種不同形式，給予我們溫暖的支持與鼓勵，我很慶幸自己身處在臺灣這個地方，因為不管是口罩實名制、病毒篩檢、疫情相關政策、流程、控制上都領先全球，醫療資源也較為完善，讓我能緩解心理上的壓力及焦慮，期許台灣人這次也能團結一心，共同挺過這次的危機，一起勇敢抗戰，早日結束這次的疫情風暴！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登