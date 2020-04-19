忍到下個月才能吃！新加坡確診達6588例　麥當勞全面暫停營業

▲麥當勞為速食業龍頭，如今受到疫情衝擊也關閉位於部分國家的店面。（圖／路透）

文／中央社記者黃自強新加坡19日專電

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，新加坡確診病例達6588例。全島麥當勞（McDonald's）分店即日起暫停營業到5月4日，共同防止新型冠狀病毒散播。

新加坡衛生部18日公告，新增2019冠狀病毒疾病942例，再創單日新高；衛生部今天公告，新增596起確診病例，這兩日新增的絕大多數是住在外籍勞工宿舍的工作簽證持有者。

外籍勞工宿舍目前是最大感染群，也是防疫關鍵，新加坡連日來感染群相繼增加。

麥當勞配合防疫措施，全島超過135家分店從昨天凌晨起到5月4日暫停到店內購餐外帶，消費者只能利用麥當勞的17個「得來速」（Drive-Thru）車道購餐，或以Grabfood等外送服務點餐，減少消費者與店員接觸機會。不過，麥當勞今天宣布所有分店暫停營業，包括「得來速」與外送服務。

新加坡政府為遏阻冠狀病毒散播，從4月7日到5月4日實施28天的阻斷措施，要求這段期間避免外出，儘量留在家，非不得已必須外出，活動範圍最好限制在住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。

國家發展部長黃循財14日傍晚在跨部門防疫工作小組記者會宣布，除2歲以下幼童和在戶外進行劇烈運動民眾外，外出要戴口罩，初犯罰款新幣300元（約新台幣6360元），累犯罰款新幣1000元或由法院審理。16日是開罰首日。

新加坡每天有3000名執法人員與社交安全大使在全島維持秩序，成員多半來自飯店業、航空業與相關單位義工。（編輯：郭中翰）