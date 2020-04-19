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民主黨新星　外界視密西根女州長「拜登副手最佳人選」

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▲ 密西根州州長惠特默被視為副總統有力人選之一 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國密西根州（Michigan）州長惠特默（Gretchen Whitmer）是民主黨的後起之秀，她多次站出來抨擊川普政府在疫情處理上的疏失，不畏反彈聲浪堅持頒布嚴謹的「禁足令」，同時也在何時重啟美國經濟的辯論中扮演重要角色，已獲得了外界不少支持，更有許多人將她視為「民主黨總統候選人」拜登（Joe Biden）的最佳副手人選。

根據《紐約時報》報導，惠特默被外界視為潛在的副總統候選人之一，她逐漸增長的聲勢已經引起了共和黨的擔憂，他們擔心她不論是否成為副手，都將可能幫助民主黨贏得大選。

對此，密西根州民主黨籍聯邦參議員施塔貝諾（Debbie Stabenow）提到，「我認為現在的情勢其實還不明朗，也還沒有感覺到惠特默有很多黨派關係」。

據了解，惠特默前陣子才因為施行「過於嚴格」的居家隔離法規，而引發部分民眾不滿，也讓她成為黨派鬥爭的主要攻擊目標，數千名民眾15日聚集在密西根州州議會附近表示抗議，雖然名義上是對惠特默的法規表示意見，但集會上也出現許多茶黨和川普2020的競選旗幟。

這場抗議活動與過去在俄亥俄州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等「選舉關鍵戰場」的抗議活動相當類似，表明了右翼意識形態已經透過對「反對州政府的病毒控制方式」而持續醞釀、展露出來。

儘管被川普稱作是「密西根州那個女人」，在川普的推文引導下，成為民怨的發洩對象，不過惠特默始終沒有退縮，也沒有打算放寬「禁足令」，她在抗議活動過後隔天，照常出席媒體訪問並回應，「與其說這是反對禁足令，我感覺它更像一是政治集會、一場競選活動」。她透露，拜登在之後有打幾通電話向我確認密西根州的情況，然後問到我們還需要在準備什麼。不過，我們還沒有進行關於副手人選的討論」。

當被問到自己是否準備好擔任副總統，惠特默則提到，「坦白說，我現在所有心思都放在保護密西根州民眾以及拯救生命上，根本沒考慮政治層面。應該說，我完全沒有去心力去關注那些事。」

 
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