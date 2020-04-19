疫情衝擊日本黑社會！「幹部高齡化」暫停集會　保護費收不到

▲ 新冠肺炎疫情爆發期間，日本東京多家居酒屋生意冷清。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本黑社會組織中高層幹部已高齡化，對這波疫情不敢掉以輕心，紛紛取消集會與相關活動，在疫情延燒之際同受衝擊。

日本神戶新聞NEXT報導，疫情擴散，日本各地都避免舉行不必要或不緊急的聚會，一直以來重視定期舉行會議的黑社會，也開始採取避免幹部聚集的措施。

持續對立抗爭的日本山口組與神戶山口組，從3月以來，已取消大多數集會，主因黑社會組織成員已高齡化，對防疫同樣繃緊神經，而相關活動整體減少，似乎也對黑社會的資金獲取帶來影響。

2019冠狀病毒傳出容易造成高齡者感染後變成重症病患，對中高層幹部已走向高齡的黑社會組織來說，一旦被感染，可能對組織運作造成重大打擊。

相關人士表示，黑社會內部目前對疫情抱持相當高的警戒心，成員避免前往鬧區及跟他人接觸，也有成員說每天只往返自宅和辦公室。

山口組及從山口組分裂出去的神戶山口組，今年一月被指定為「特定抗爭指定暴力團」（意指暴力團內成員持續處於抗爭對立狀況，可能對市民生命造成重大危害，被都道府縣公安委員會指定的組織），位於神戶及尼崎等6府縣10市的「警戒區域」內，被禁止使用辦公室。

這2個黑社會組織原本都在「警戒區域」外維持集會，但日本境內疫情擴散的3月起，雙方都開始暫緩集會，避免組織成員接觸。

搜查相關人士指出，神戶山口組已取消原訂3月及4月8日的集會，改由幹部直接前往下級組織收取「上納金」；山口組到3月中旬前都要求成員戴口罩前來辦公室，但3月下旬已要求下級組織原則上先暫停成員聚集。

一名兵庫縣警方的搜查員說，集會是黑社會保持組織控制的重要手段，受到「特定抗爭指定」及疫情擴散的「活動自肅」（自我克制暫停活動）影響，可能會慢慢地對黑社會造成損害。

另一名搜查員說，避免前往鬧區走動，對黑社會資金獲取似乎也帶來打擊，「收不到保護費的基層成員，應該會為錢所困」。（譯者：黃名璽／核稿：嚴思祺）