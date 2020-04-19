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6歲女隔離...身留「性虐痕跡」慘死！祖父母「她感染了」急報警　結局竟翻轉

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記者黃心瑀／綜合報導

墨西哥一名6歲女孩日前在居家隔離前，被爸媽送到爺爺奶奶家住，認為這樣會比較安全，沒想到10天過後，女孩的爺爺奶奶報警表示小孩因為持續高燒跟出現症狀後死亡，但警方卻在進行調查的過程當中發現，屍體上有「絞殺跟性虐待」的痕跡。

綜合外媒報導，這起事件發生在墨西哥北部的奇瓦瓦州（Chihuahua），6歲女孩的父母認為，因為爺爺米格（Miguel Angel Z.）奶奶瓜塔魯佩（Guadalupe M.P.）現在沒有在工作，應該可以給予小孩較妥善的照顧，小朋友也比較不容易亂跑，於是決定在隔離期間將女兒送到爺爺奶奶的家中住。

10天過後，米格跟瓜塔魯佩打了通電話報警，並稱孫女已經死亡，在此之前小孩連續幾天發高燒，還出現跟新冠肺炎有關的其他症狀；警方接獲報案後趕赴現場，確認了女孩死亡的事實，並將遺體帶回檢測是否真的感染新冠病毒。

然而事情在經過驗屍之後，事情卻出現了180度的轉變，因為小女孩的死因竟然是因為勒死，而且身上還留有遭受性虐待的痕跡。報導中指出，米格涉嫌性虐待該名6歲女孩，他跟瓜塔魯佩被警方認為涉有重嫌，最後皆被以兇殺跟強姦的罪名逮捕。

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