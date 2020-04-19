南韓日增8例！睽違2月降至個位數　「高強度社交距離」延長至5/5

▲ 大邱一家餐廳擺出告示，配合政府社交距離政策。。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（19日）早通報8起新冠肺炎（COVID-19）確診個案，睽違61天日增病例數降到個位數。眼看疫情趨緩，南韓政府稍早宣布，原定實施至19日的社交距離政策延長至5月5日，但將部分放寬針對宗教、娛樂場所的限制。

18日整天新增的8起病例包括5起境外移入及3起本土傳播。機場檢疫發現2例，首爾及大邱各有2例，仁川及慶尚北道各1例。自2月18日以來，這是南韓時隔61天病例日增幅降到個位數。全境累計1萬661人感染，其中234人死亡，8042人解除隔離。

南韓在2月18日以前維持每天增加10例以下，但在第31例大邱婦人確診後上升至二位數，當月19日增加34例，20日增加16例，21日增加74例，大邱新天地教會超級傳播事件爆發後每天增加數百例，2月29日更創下單日增加909例的最高紀錄，直到3月中旬疫情緩和。

9日起南韓病例日增幅維持20至40例，13至17日連續5天維持20幾例，18日降至10幾例，持續減緩。但南韓17日星期五一天檢測量約8371件，18日星期六檢測量僅4275件，可能因周末檢測量較少，導致日增病例數明顯較低。

南韓政府3月下令實施「高強度社交距離」政策，同時限制補習班、網咖等娛樂場所營業，原定5日結束但延長至19日。國務總理丁世均稍早宣布，此政策將再度延長至5月5日，但會放寬部分限制。若疫情持續穩定，5月6日後改為實施「生活中的社交距離」政策。

丁世均指出，站在防疫角度，持續高強度社交距離是最為安全的做法，但在現實中有一定難度，必須尋求折衷方案，因此決定放寬對宗教、娛樂、體育設施及補習班等4大密集集會場所的限制，持續要求遵守目前的防疫方針，但不強制停業，也將積極商討各級學校陸續恢復到校上課的方案。

至於森林遊樂區等風險較低的室外公共場所，業者可自行決定是否恢復營業。包括職棒在內的戶外運動賽事若能採無觀眾方式，則可恢復舉行；大型考試或企業徵才也可在遵守防疫方針的條件下進行。

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