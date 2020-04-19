桃園公寓傳來沙啞救命聲　警消破門！原來老婦跌倒遭沙發壓住

▲員警聽屋內喊救聲急忙破門而入。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

沙啞的救命聲不斷從公寓樓梯間傳出，桃園市82歲蕭姓老婦18日深夜，因拿拐杖不慎跌倒慌亂中又被沙發壓住，只能不斷發出喊叫聲長達數小時，同住兒子外出上班未歸，幸經鄰居通報，警方和消防員破門而入，將有氣無力的蕭婦送醫救治所幸並無大礙。

▲▼蕭姓老婦被沙發壓倒，消防救護員急忙扶起送醫救治。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所警員簡煒哲、劉譯丰及許雅媛接獲民眾報案表示，下午聽到隔壁剛搬來的鄰居屋內有虛弱的喊叫聲，當時不以為意，剛才返家卻聽到屋內傳來喊救命聲。

員警趕到現場詢問報案人，他表示，與新鄰居尚未見過所以不認識，不知道喊救命的是誰，員警敲門聽到屋內有老婦喊救命的聲音，立即通報消防隊派員協助救援。

簡員見情況危急，指派許員到樓下引導救護人員，並向熱心民眾借來剪刀及板凳，剪開護網才打開門，屋內一片黑暗，蕭婦見員警前來救援大哭失聲，原來蕭婦行動不便，平日由兒子照顧，下午兒子外出上班，蕭婦起身要拿拐杖時不慎跌倒，又被沙發椅壓住，屋內漸漸變暗，喉嚨喊到沙啞都沒有回應，只好在黑暗中等待援助，看到警察衝進來激動得都哭了，員警立即與消防人員將蕭婦送醫治療並通知家屬前往照顧已無大礙。

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