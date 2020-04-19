川普喊重啟經濟　哈佛專家警告：每日篩檢量需先提升「3倍以上」

▲美國確診數高達73.2萬，其中紐約有24.1萬人遭到感染。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數高達73.2萬，占全球約3成，但美國總統川普認為目前疫情數據趨緩，於是宣布三階段重新開放經濟。有研究人員警告，美國現在應該做的是先將每日篩檢量提升至「3倍以上」。

據CNN報導，世界衛生組織（WHO）指出，篩檢的陽性比例應落在3%至12%之間最適當，但美國目前每日約完成15萬次篩檢，其中陽性比例高達20%。對此，3名來自哈佛大學的專家做出研究，呼籲目前必須增加篩檢量來掌握感染者。

▲美國總統川普公布3階段經濟重啟方針。（圖／路透社）



這項由全球衛生研究院院長賈（Ashish Jha）、公共衛生學院研究員Thomas Tsai以及研究助理雅各布森（Benjamin Jacobson）的研究指出，若想在5月1日復工前讓篩檢的陽性比例降低至10%，每日需要檢測約58萬人；若改為追蹤接觸者，每宗個案篩檢約10名，每日則需要進行約53.5萬次篩檢。

研究人員表示，「如果到5月1日，我們每天沒有進行至少50萬次篩檢，那將很難讓美國呈現保持開放的狀態。」報導中指出，美國迄今為止進行了超過378萬例冠狀病毒篩檢。