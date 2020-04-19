病毒帶進家「1傳17」！紐約媽染疫無症狀　同住小孩一個接一個中鏢

▲珍希克與17名孩子同住。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約疫情慘重，住在門羅郡潘菲爾德（Penfield）一名母親也感染新冠肺炎，但她在染疫初期並沒有出現症狀，在不知情狀態下，把病毒傳染給同住一屋簷下的17名子女。儘管狀況現已逐漸好轉，但她坦言，回首人生，她從來沒有這麼害怕。

綜合當地媒體WHAM-TV等外媒報導，珍希克（Brittany Jencik）領養多名孩童，總共養了18個孩子，其中17人與她同住。但過去幾周這段期間令她相當煎熬，因為她5周前感染新冠肺炎，感染源不明，且在不知情的狀態下把病毒帶進家中，直到症狀陸續出現，她才驚覺事態不妙，受到嚴重打擊。

「這真的是非常煎熬的一個月」，珍希克提到，家中孩子接連出現症狀，「這真的很可怕，我從來沒有這麼害怕過。」

一個月過去，如今一家人的身體狀況逐漸好轉，但目前仍處於隔離狀態。珍希克也因為擔憂病毒可能滯留在家中各個物品表面，也請來友人協助清潔，盡她所能保護身邊所愛的人。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美已有73萬5242人感染新冠肺炎、累計3.9萬人死亡，其中紐約州就有24萬2570人確診、1.7萬人病逝。

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