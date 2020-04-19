郭台銘抗疫行程曝光！揪高虹安參訪自動化病毒檢疫設備

▲鴻海集團創辦人郭台銘（右二）忙著抗疫，近期邀請立委高虹安（左一）一起去看大江生醫的自動化病毒檢疫設備。（圖／翻攝自立委高虹安臉書）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，鴻海集團創辦人郭台銘忙著抗疫，他的子弟兵、立委高虹安於臉書貼文表示，郭台銘近期邀她一起去看大江生醫的自動化病毒檢疫設備，認為這技術對國人很有幫助，也讓郭台銘近期的防疫行程曝光，引發各界高度關注。

民眾黨立委高虹安日前於臉書PO文，指出接到郭董來電：「「虹安啊，晚上我要去大江生醫，看他們新發表的自動化病毒檢疫設備，這技術對國人很有幫助，妳忙完後能一起來開會給些意見嗎？」兩人當晚一起到麥當勞用餐，郭董吃了最喜歡的麥香魚漢堡，補滿體力後繼續開會。

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這回讓郭台銘高度關注的自動化新冠病毒檢疫設備，是由大江生醫子公司大江基因與衛福部共同發表。大江生醫表示，該檢疫設備精確度達99.9%，能24小時運作，檢測速度每小時96個，每次約3小時，因此每日可檢驗八批次，每日近900個檢體，約當台灣目前十間醫檢單位流量，可望提升檢疫速度流量達七倍，部署四台即可翻倍台灣檢測能量。

另外，大江生醫目前已著手開發第四代自動化新冠病毒檢疫設備QVS-190，檢測流量可望再倍增，預計二個月內就可組裝完成，每日檢測人數可望再翻倍，並可搭配各國疾管檢疫部門的檢測試劑使用。