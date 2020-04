馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…澳遊客遭狠刺滿身血求救！

▲馬爾地夫濺血淪IS犯案煉獄。(圖/免費圖庫Pixabay/推特)

度假天堂馬爾地夫(Maldives)是不少歐美、亞洲金字塔頂端人士的旅遊首選,一島一飯店的隱密性高、海水、房間環境乾淨景色宜人。然而上周三(15日)傳出極端組織伊斯蘭國(IS)在當地發動恐怖攻擊,消息直到案發之後才曝光,至少5艘船遭到炸毀、其中一艘當場燒到剩下焦黑骨架。

根據英國《太陽報》報導,許多人嚮往的高端旅遊地馬爾地夫,自今年2月開始就陸續出現恐怖攻擊,一名澳洲遊客在馬累海岸附近一座島嶼上遭到刺傷;本月15日IS武裝分子在中部海岸炸毀五艘船,其中包括一艘警用快艇、一艘救護快艇。

馬爾地芳警方隨即在記者會上表示,港口爆炸為人為蓄意縱火。不久IS即發表聲明,是該組織聖戰分子所為,下手動機為消滅馬爾地夫政府與其效忠者,且是使用燃燒彈作為攻擊武器;此外2月份、3月份所隨機攻擊遊客的案件,同樣也是IS支持者所為。

馬爾地夫有30年為前總統蓋約姆(Maumoon Abdul Gayoom)統治,當時為「溫和的伊斯蘭國家」,該國於2008年過渡到民主制度後,為更多的宗教表達開放了空間,冒出了薩拉菲主義等保守的意識型態。

在馬爾地夫出現了宗教意識的抵抗,派系不同自然就會出現「聖戰」,激進者熟知馬爾地夫仰賴觀光經濟,因此近年來開始蓄意攻擊觀光客、或島嶼飯店,幾乎每一個島嶼都有維安人員,雖島上都有統一出入口,但要從別處登島同樣相當簡單,也因此成為極端分子攻擊的一個方式。

