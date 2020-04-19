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「有人相信這數字？」川普質疑低死亡率　獨挑中國打上星星

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▲▼美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／路透）

▲美國總統川普指著中國的欄位。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著美國通報新冠肺炎（COVID-19）死亡數累計來到3萬8664人，總統川普（Donald Trump）火氣也越來越高升。川普18日還抨擊中國官方提供的數據「不可能」，甚至直言「有人真的相信這個數字嗎？」

根據《美國新聞與世界報導》，川普18日在白宮出席記者會，當時疫情專案小組領導人柏克斯（Deborah Birx）展示一份各國死亡率的圖表。川普直接打斷她並質疑，「有人真的相信這個數字？」他指著圖表最下方的中國，旁邊還打了一個星號，顯示當地每10萬人只有0.33人染疫病逝。

▲▼美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普對於中國新冠肺炎死亡率的可信度抱持懷疑。（圖／達志影像／美聯社）

柏克斯表示，中國的數據基本上並不合理。她強調，各國必須報告正確的數字，尤其是最先經歷此種疫情的國家。川普則在這場記者會不斷烙狠話，直言中國若被發現對疫情「負有責任」，將面臨後果。

《每日郵報》指出，柏克斯重申保持公開透明相當重要，永遠沒有不去分享訊息的理由，特別是首個爆發疫情的國家，就有道德上的責任，不僅要討論疫情，還要向其他國家提供可靠資訊。

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