法電視台「狂報圓山飯店ZERO燈」　曝台灣抗疫秘密…照常上班上課引羨慕！

▲台灣日前連續確診，圓山飯店點亮ZERO的燈躍上國際媒體。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情嚴重，不少國家一開始遵守WHO建議，最後仍釀成疫情失控的慘況，近日國際各國面對台灣至今僅300多例確診，感到相當不可思議，紛紛大篇幅報導台灣的防疫對策與台灣民眾的團結、政府執行力。法國一間新聞台主播更是分析台灣抗疫的政策，並以「對抗新冠病毒：台灣的秘密是什麼？」為題。

根據《TF1》電視台報導，在19日下午新聞節目中，一段「對抗新冠病毒：台灣的秘密是什麼？」的報導中提到，台灣距離中國相當近，至今僅不到400例確診，國際相當值得學習其做法。主持人庫德雷（Anne-Claire Coudray）一開始將圓山大飯店日前點上「ZERO」字樣慶祝零確診作為介紹。

庫德雷提到，台灣和歐美其他國家不同，從去年底開始就已經對新冠肺炎有警示，政府也立刻成立疫情指揮中心，訂了至少百條的規定，就連車站、捷運站都必須要測量體溫、戴口罩。庫德雷也讚揚，在疫情嚴峻的情況下，台灣並未全面居家隔離，學校也僅延長寒假開學，但幾乎維持正常上班上課。

德法公共電視台（ARTE）也播放一支長24分鐘的法德雙語專題報導，分析台灣抗疫成功的原因。記者從一名台灣留學生下飛機開始跟拍，記錄入境大廳一連串的防疫措施，直到女學生進入政府安排的旅館進行14天隔離。報導中提到，台灣在疫情爆發的第一線，但仍死守確診病例，甚至沒有因為中國的施壓、WHO的拒絕而出現失控情況，2019年台灣甚至向WHO發出警告，還遭到忽略。

外媒皆讚譽台灣，因為中央疫情指揮中心、適當運用大數據、科技讓台灣疫情得到有效的控制，這讓許多歐美國家、亞洲疫情較為嚴重的國家都相當羨慕。