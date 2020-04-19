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川普熱線文在寅！感謝南韓支援檢測試劑組　大讚「最佳防疫典範」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普感謝南韓送來檢測試劑組。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情籠罩之下，南韓青瓦台19日宣布，南韓總統文在寅18日與美國總統川普（Donald Trump）熱線，川普也祝賀南韓執政黨在大選中勝出。美國白宮則表示，二位元首在電話中同意持續協力應對疫情並恢復全球經濟增長。

根據青瓦台，經川普提議，文在寅於當地時間18日晚間10時與川普通話約30分鐘。川普祝賀文在寅所屬的共同民主黨在國會大選中取得勝利，文在寅則表示，近來新冠肺炎新增病例數明顯減少，對選情帶來正面影響。

川普還提到，全球多國正遭受疫情打擊，而南韓的應對方式是最好的模範，也對南韓支援美國75萬份檢測試劑組一事表達感謝。文在寅回應，南韓新增病例數連續2天維持10幾例，顯示疫情好轉，正考慮是否放寬社交距離政策。

▲▼文在寅與川普熱線。（圖／青瓦台）

▲ 文在寅與川普熱線。（圖／青瓦台）

文在寅也表示，希望在川普的領導能力之下，美國疫情能夠早日取得控制，也讓川普能夠專注於重啟經濟活動。二人同意，美韓將在防疫上持續合作，也商討北韓問題，再度確認人道救援北韓的原則，有望以防疫為契機，重啟兩韓對話。

白宮則於當地時間18日宣布，除了恭喜共同民主黨大勝，川普還在電話中傳達美國人民對南韓的感謝。二位元首將攜手度過疫情大流行，為恢復世界經濟持續努力，也討論進一步加強兩國安保關係的方法。

►川普熱線文在寅求救！　南韓伸援手「明送60萬檢測套組」到美國

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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