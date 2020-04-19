日本每10萬人僅7張加護病床！　前線醫護憂心曝：醫院沒準備好

▲ 東京都廳工作人員戴著口罩上街，呼籲民眾待在家中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊之下，日本全國進入緊急狀態，確診個案更在18日突破1萬例，疫情不見緩和。親身經歷照顧重症患者的壓力後，埼玉縣一家醫院護士長十分害怕，因為日本醫療系統尚未為接下來可能發生的狀況做好準備。

日本政府專家小組本周稍早警告，若不採取社交距離等措施，日本可能有超過40萬人死於新冠肺炎，大多數是因缺乏呼吸器。根據日本醫學協會，日本每10萬人只有7張加護病床；全國1.26億人口僅有2.2萬個呼吸器。

一名護士表示，她服務的醫院4月初成立專門收治確診者的加護病房，只有6張病床，其中一半已經有人使用，可能很快就會不堪負荷。專家指出，醫療物資短缺、檢測量低及遠距工作實施困難等問題，都可能導致日本病例出現爆炸性增長。

眼看病例快速增加，首相安倍晉三將緊急事態範圍擴大至全國，17日更承諾將在一周內為嚴重缺乏物資的醫院提供設備，包括醫療用口罩、防護服和面罩。大阪府知事松井一郎此前呼籲民眾，將未使用過的雨衣捐贈給前線人員，做為防護裝備，否則他們只能使用垃圾袋。

東京都台東區的永壽綜合醫院此前爆發嚴重群聚感染，94名住院患者及69名職員確診，其中20名患者死亡。中野區的中野江古田醫院月初有住院患者感染，檢測發現包括患者及職員在內共92人染疫。這類醫院群聚感染恐怕加劇社區傳播，格外令人擔憂。

2月出現確診病例以來，日本當局專注於控制感染群，而非廣泛檢測。專家質疑，實際感染人數可能比官方統計高出許多。倫敦國王學院人口健康研究所所長涉谷健司也指出，「日本缺乏檢測，導致廣泛的社區感染。醫院工作人員沒有做好準備，因為他們不知道病人感染的狀況。」

東京和大阪當局已經開始將輕症患者轉移至飯店等地，降低醫院負擔，其他地區料也將跟進。許多醫護人員在無意中與確診者接觸，不得不自我隔離。人手短缺導致醫療機構必須調派其他部門工作人員前往支援，可能因此擠壓癌症、婦科至心臟科病患的醫療資源。

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