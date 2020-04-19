紐約新冠肺炎「增540死」創新低！　州長古莫：疫情可說已過高峰

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

隨著新冠肺炎住院患者持續減少，紐約州長古莫今天說，疫情似乎已過高峰。全州單日540人染疫身亡，創半個多月來新低，累計死亡突破1.3萬人，占全美超過4成。

過去5天，紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，）住院患者淨減1858人，總數降至1.7萬人以 下，醫療體系壓力減輕不少。最近8天，插管治療的重症患者7度減少，這股趨勢如維持，未來幾週新增死亡數可望降低。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說：「如果觀察過去3天數據，你可以說我們已經過了疫情高峰，曲線開始向下。這會是很好的消息。」 儘管如此，古莫仍維持一貫審慎態度，警告民眾尚未脫離險境。他說，每天仍有約2000個新病例住院，與3月下旬疫情升溫階段相去不遠，「還好目前處境相對 理想，否則這會是糟糕透頂的消息」。

▲紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

根據最新官方數據，紐約州1萬3362人因感染新冠肺炎喪命；昨天新增540人死亡，比前一天少90人，創1 日以來單日新低。 眼見經濟不斷惡化，爭取連任的美國總統川普本週公布3階段經濟重啟方針，由各州長視情況決定何時鬆綁居家防疫措施，讓經濟逐步重上軌道。

不少公衛專家 與商界領袖憂心，在大規模病毒、抗體檢測尚未到位的情況下，重啟經濟很可能導致疫情回溫。 哈佛大學研究人員指出，未來一個月，全美病毒檢驗量能須擴大兩倍多，才能安全重啟經濟。 根據哈佛COVID追蹤計畫，截至昨天，全美約360萬 人接受病毒篩檢；4月以來，平均每天14.6萬人接受篩 檢。

研究人員估計，這一個月內，日均篩檢人數應達50 萬至70萬，才能實現5月中安全重啟美國經濟的目標。 古莫昨天抱怨聯邦不願協助各州擴大病毒檢驗，與川普隔空對嗆。川普隨後在白宮記者會宣布，聯邦政府未來幾週將提供550萬份病毒採檢拭子給各州。 但古莫今天說，紐約州實驗室普遍反映缺乏化學試 劑，難以倍增病毒檢驗量能。他敦促聯邦政府介入，協助實驗室取得在中國等地生產的試劑，並妥善分配各州 資源。（編輯：劉學源）1090419