全球231萬人染疫「美國佔3成」！川普喊重啟經濟　人潮直奔佛州海灘

全球新冠肺炎(COVID-19)染疫人數現已來到230萬人,累計15.9萬人病逝,歐美6國境內確診數突破10萬,其中以美國73.2萬人確診最為慘重,占全球約3成,且光是紐約州就有24.1萬人遭到感染,超越西班牙、義大利等國。不過,美國總統川普近日也宣布三階段重新開放經濟,佛州海灘開放,湧入大批人潮。

美國、西班牙、義大利、法國、德國及英國是全球確診人數最多的前6個國家,通報確診數全數突破10萬,而處於疫情中心的美國感染人數增至73萬2197人、累計3萬8664人病逝。但根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站,紐約州24萬1712人染疫、1萬7671人死亡,占了全美死亡數近半,紐澤西州8萬1420人染疫,佛州也有2萬5492人確診。

儘管紐約州長古莫維持一貫審慎態度,強調現階段疫情尚未脫離險境,但美國總統川普已經在過去這周公布3階段經濟重啟方針,佛州也在17日當地下午5時啟動有限度開放傑克森維爾海灘。佛州市長強調,因為疫情數據趨緩,所以才開放海灘,目前開放時間為每日上午6時至11時、下午5時至8時,僅供運動,且必須維持社交距離,若違反相關規定將再次關閉海灘。

