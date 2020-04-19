報稅系列／所得81.63萬以下免稅　夫妻、同性伴侶省稅必知的3大關鍵

▲▼分開稅？一起稅？夫妻報稅掌握三大關鍵，二人開心省稅（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導。

5月報稅季節來臨，而夫妻也是台灣家庭結構中相當重要的一個族群，加上台灣去（2019）年同婚姻專法正式上路，同性伴侶首年報稅可以選擇合併申報或者是分開申報。因此夫妻、伴侶要計算稅時要「分開稅」還是「一起稅」，專家教你三大關鍵、掌握三大類型5種計算方式，不論是高收入或者小資夫妻、伴侶，都可以省稅、省荷包，儲存小倆口的小確幸。

關鍵一，小資夫妻年收入 81.6萬元以下免稅

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安永聯合會計師事務所合夥人楊建華表示，由於去年的扣除額未有調整，所以一般夫妻報稅，可以享受夫妻兩人的免稅額為17.6萬元（8.8萬×2）、標準扣除額24萬元（12萬×2）以及薪資特別扣除額40萬元（雙薪每人20萬元），以此計算，夫妻兩人只要年收入81.6萬元，可以免繳所得稅。

如果夫妻還育有子女，子女只要在5歲以前話，還可以享受幼兒學前扣除額，每人有12萬元，所以只要遇有2個5歲以前的小孩則可以享受免稅額35.2萬元（8.8萬×4）、標準扣除額同樣為24萬元以及薪資扣除額40萬元，以及兩個小孩的特別扣持額24萬元（12萬×2），年收入在123.2萬元以下免稅。

關鍵二，掌握3大類、5種計稅方式 高薪族、小資族都可省荷包

夫妻報稅基本上有三大類，為全部合併計稅、夫妻、伴侶薪資所得分開計稅、各類所得分開計稅；而夫妻薪資所得分開計稅又有兩種方式，其一是以妻薪資所得分開計稅；或者是以夫的妻資所得分開計稅共計5種計稅方式，夫妻、伴侶可依據家庭的情況選擇適合的方式。

一，夫妻合併申報；通常是適合以薪資收入為主、收入單純的小資夫妻或者伴侶，或者有一方收入很低、夫妻收入落差較大者，較高收入者還可以享受收入較低者的薪資扣除額，因此採取合併申報簡單、方便。

二，薪資收入分開計稅；又分為將夫的薪資分開計稅或者是妻的稅額分開計稅，這一類的計稅方式適合雙方都屬於高薪族群，以薪水較高者擔任納稅義務人（較低者分開計稅）較為有利。

三，各類所得分開計稅：這種計稅方式適合高收入、收入多元包含租金、利息等各類所得者，同樣以收入多元、較多者為擔任納稅義務人。

▲夫妻報稅的類型與計算方式。（製表／吳靜君、資料來源／會計師、國稅局）

關鍵三，同性婚姻今年申報可二選一 靠利息過活者適合分開申報

去年同婚專法正式上路，國稅局表示，同婚報稅也與一般夫妻相同，同樣如果首年（結婚當年度）可以選擇分開申報或者合併申報，同性伴侶今年5月報綜所稅時，可以計算有利的方式報稅。

但是同性伴侶今年應該選擇一起申報或者合併申報比較好呢？楊建華表示，其實同性伴侶申報與一般夫妻申報的計算方式差不多，所以選擇合併申報（依情況分開計稅），但是有一個極端的情況，可以選擇分開報稅，就是雙方薪資收入較低、以儲蓄投資維生的伴侶可以選擇分開申報，主要是因為儲蓄投資（利息）特別扣除額27萬元是以「戶」為單位，如果雙方利息收入較高的話，首年還可以多享受儲蓄投資特別扣除額，藉以省荷包。

▼同婚專法去年正式上路，去年結婚的同性伴侶們今年可以選擇合併申報或分開申報。（圖／記者湯興漢攝）