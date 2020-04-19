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義大利民調友好國家「中國第一名」　對WHO支持度63%

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▲中國,紅十字會,義大利,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利民調分析，對中國友好度第一名。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

受到從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情散播全世界，全球對於中國的看法正在逐漸改變當中，然而疫情重災區的義大利民調卻指出，全球友好國家第一名是中國，對WHO的支持度也超過6成，然而在與全球化相關的問題當中，卻有超過5成的民眾反全球化，呈現出反全球化，卻對全球化最大受益者好感度最高的矛盾結果。

歐洲郵報（The European Post）在推特分享了義大利SWG民調公司的民調結果，友好國家前三名分別是中國52%、俄羅斯32%、美國17%。敵對國家前四名分別是，德國45%、法國38%、英國17%、美國16%。

認為未來義大利應該強化與哪個國家的同盟，36%支持與中國同盟，30%支持與美國同盟。

▲▼民調結果顯示，義大利最友好國家是中國，最敵對國家是德國。（圖／取自The European Post twitter）

▲民調結果顯示，義大利最友好國家是中國，最敵對國家是德國。（圖／取自The European Post twitter）

認為全球化正在摧毀義大利經濟的達到54%，認為全球化正在催化義大利地方文化的達到58%。

對於國際組織的支持度，世界衛生組織（WHO）63%，對聯合國（UN）支持度45%，對國際貨幣基金會（IMF）支持度26%，對世界銀行（WBG）的支持度24%。

網友在SWG的推特留言表示，「無話可說，祝義大利人好運」、「所以，義大利人不屬於自由世界」、「共產主義的宣傳贏了...他們忘記了誰掩蓋的，是誰散播到各地暴發的」、「宣傳和洗腦效果很好，祝你好運，義大利人」、「認真嗎？難以相信」。

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