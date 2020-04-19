熱血教師「抱白板」去學生家　隔門現場解數學題

My 6th grader emailed her math teacher for some help, so he came over & worked through the problem with her on our front porch. @Chriswaba9 , our neighbor, MMS teacher & MHS Wrestling Coach. #KidsFirst @MadisonMSNews @MarkOsports @dakotasportsnow @dakotanews_now @stwalter20 pic.twitter.com/aniqt2goPB — Josh Anderson (@DakSt8Football) March 27, 2020

▲熱血的數學老師直接到學生家門口解題。（圖／翻攝自推特／@DakSt8Football）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國為防範新冠肺炎疫情，大多數學校都已停課、實施遠距教學。南達科他州萊克縣（Lake County, South Dakota）的數學老師克里斯‧韋伯（Chris Waba）在收到學生寄的提問郵件之後，直接帶著白板到學生家門口隔著門教學演算。

綜合外媒報導，發問的六年級學生萊麗‧安德森（Rylee Anderson）碰上解不開的數學習題，她寄信給韋伯之後，韋伯便帶上白板出現在她家門口了，花了15分鐘左右進行解題。

這一幕被萊麗的父親約書（Josh Anderson）拍下並分享到社群軟體，他本來就和韋伯認識，「他真的是個很好的人」，希望更多人知道有這麼好的老師，現在大家需要的就是正面能量。

韋伯已有27年的教學經驗，他說，去萊麗家之前就有透過電子郵件來往試圖替她解惑，但最後還是決定親自去一趟，「現在不能見到學生真的很難受，除了我以外，一定還有很多老師會和我做一樣的事。」

萊麗也說，原本以為停課是件開心的事，每天都能睡到飽，但沒多久就覺得不能出門玩樂、不能和朋友見面其實很悶。