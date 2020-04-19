非洲56%人口集中貧民窟　不積極防疫將有330萬人死亡

▲非洲小孩列隊時張開雙臂，保持社交距離。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至18日中午，非洲有19,241人確診，999人死亡，12億人口的非洲確診人數僅高於大洋洲，然而「聯合國非州經濟委員會」（U.N. Economic Commission for Africa）在17日發表報告表示，如果非洲不積極防疫，未來將有30萬到330萬人死亡。報告也呼籲各國伸出援手，為經濟市場增加流動性。

這份題為《保護非洲生命與經濟》的報告首先在「人民」方面，指出非洲有56%的人口集中衛生水平低的貧民窟中，只有34%的家庭能夠使用基本的洗手設備。另外，非洲有40%的5歲以下孩童營養不良，加上愛滋病、結核病等疾病，使得非洲的醫藥與衛生人員較缺乏。

此外，有71%的勞動力被非法雇用，其中大部分的勞工根本無法在家上班，如果疫情越演越烈，將使這些勞工失去工作，讓無數家庭陷入困境。

▼肯亞的貧民窟。（圖／路透）

第二，在「經濟繁榮」方面，指出這波疫情可能會造成經濟下降2.6%，讓2700萬人陷入極端貧窮。另外，石油價格下降、紡織、旅遊等業相繼暫停，許多國家的政府將失去控制，讓原來不安定的政局雪上加霜。報告中表示，為了維持非州的發展，至少需要1000億美元（約新台幣3兆元）才能維持衛生和社會安全穩定。

最後，報告中也呼籲，必須通過取消出口限制，共享醫療用品，幫助非洲的私營部門。非洲經委會的副祕書長薇拉•桑圭（Vera Songwe）表示，非洲需要各國的協助，為經濟市場注入流動性。