東野圭吾7部百萬暢銷作品首度電子化　鼓勵年輕人在家看書

▲日本截至18日中午，日本有9,231人確診，190人死亡。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

62歲的東野圭吾是多產的推理小說作家，他的作品被改編成電影、電視劇、漫畫等，他認為電子書可能影響實體書店生意，因此至今出版的作品沒有電子化。然而受到疫情影響，他選了7部作品予以電子化，希望在疫情期間鼓勵年輕人開闊視野。

根據《朝日新聞》報導，這7部作品分別為《疾風迴旋曲》、《瀕死之眼》、《解憂雜貨店》、《白夜行》、《白金數據》、《嫌疑犯X的獻身》以及《流星之絆》。這7部作品累積銷量破百萬冊，也被翻拍成影劇。

東野圭吾表示，「想要外出的年輕人，請再忍耐一下，偶爾看看書如何？或許可以打開你的新世界，雖然我不能保證。」日本的網路書店從17日開始接受預訂，24日起預定的讀者將陸續收到電子書。

截至18日中午，日本有9,231人確診，190人死亡。日本政府在16日下午，將緊急狀態由7個行政區擴至全國。