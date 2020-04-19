疫情下各國大力救市　投資人善用4心法尋求抄底時機

▲新冠肺炎疫情在各國蔓延，投資人可善用4心法尋求抄底時機。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球金融市場，投資人關注市場是否已經觸底，以及遭疫情打壓的股票是否值得逢低吸納，瑞銀（UBS）對此提出4點建議，投資人可以開始分批逢低進場。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，隨著全球努力控制疫情，並緩解經濟衝擊，風險資產仍將繼續震盪，若各國無法壓平疫情曲線，市場可能再度下探近期低點，但另一方面，由於全球推出前所未有的刺激措施，一旦市場掉頭向上，反彈幅度將相當強勁。

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面對疫情來勢洶洶，投資人關注後續布局方向，陳敏蘭提出4點建議，首先是利用偏高的波動率，全球市場目前處於空頭市場，投資人可尋求將多餘的現金部署在價格出現折價的投資目標，建構頭寸的一個方法是結合分批入市和賣出選擇權賣權策略。分批買入較高風險的資產，有助於投資組合平順渡過短期震盪，而賣出賣權能帶來額外收益，並在市場進一步下跌時，預先鎖定參與的機會。

第二，為投資組合提供下行保護，陳敏蘭說，擔心市場進一步下跌的投資人，可以增加資本保護，提高高評等債券部位，或是追加在動態資產配置策略中的資本投入，投資人也可考慮增加黃金和長期美國公債的部位或投資私募市場。

第三，相對股票看好信用債，陳敏蘭認為，雖然股價反映了衰退預期，但相較於股票，信用債定價更接近上述的下行情景，因此美國投資級債券、美國高收益債券、美元計價的新興市場主權債券以及中資房企高收益短債提供了具吸引力的機會。

第四，精選股票投資，瑞銀聚焦於以下3個領域，第一是超賣的股票，疫情衝擊下股市全面受壓，即便資產負債表強勁的優質公司股價也可能大幅下跌，因此看好半導體的優質週期股和受惠於大陸房地產整合的企業。

另在相對抗跌的股票，經濟前景不明朗之際，盈餘成長具韌性的行業及公司更具吸引力；至於長期受益者，疫情危機為生活帶來許多變化，其中有些是短期改變，而疫情也加速了一些長期趨勢變化，讓新科技得到更廣泛運用，如遠端工作、虛擬學習以及線上醫療服務，這又將促進對5G、人工智慧、大數據和雲端計算等使能技術的投資。