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上班族跳槽意願偏低　1成因疫情取消轉職、12%延後計畫

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▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲上班族跳槽意願偏低。（圖／unsplash）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情不僅衝擊台灣經濟，更是衝擊到台灣就業市場，yes123就針對今年第二季勞動市場趨勢進行調查，調查發現，有轉職念頭的比例，不但遠低於前一季的87.7%，更少於去年同期的79.8%，也創下七年來同期「次低」水準。

由yes123求職網調查發現，合計有56%的上班族透露，有計畫在今年第二季換工作，其中又分成，31.6%為尚未開始投履歷；24.4%為已開始投履歷。

請繼續往下閱讀...

另外，在本季沒有換工作的計畫有44%，其中22%屬於原本就沒有換工作計畫；12.3%屬於原本有，卻因疫情延後計畫；9.7%屬於原本有，卻因疫情取消計畫。

而在跳槽主因方面，在可複選狀況下，依序包括了現在工作的薪水太低(38.8%)、覺得公司未來沒有發展性(36.5%)、太久沒有調薪(30.9%)，以及工作壓力太大(29.2%)、想要轉行或創業(27%)。

其餘導致勞工第二季想離職的原因，又分別有工作時間太長(25.1%)、擔心所處行業的前景(21.3%)、工作量太大(19.7%)，以及擔心被裁員減薪或放無薪假(18%)、與同事、上司相處不融洽(15.6%)。

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