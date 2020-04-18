　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▲連鎖餐飲龍頭王品集團成立新品牌，將以販售麵食為主，預計於四月底對外試營運。（圖／王品集團提供）（圖／王品集團提供）

▲連鎖餐飲龍頭王品集團成立新品牌，將以販售麵食為主，預計於四月底對外試營運。（圖／王品集團提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，餐飲業者展店腳步不停歇。連鎖餐飲龍頭王品集團成立新品牌「薈麵點」，由集團內七、八年級生共同創想，以販售麵食為主，落腳於台中市文心路精華地段，目前已加入王品外送行列，預計於四月底對外試營運，挹注營運表現可期。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

王品集團台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，第一季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，獲得消費者高度信賴，首季營業額23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83%。

請繼續往下閱讀...

因配合防疫，台灣事業群規畫搶攻外帶、外送市場，因應近日消費者減少在外用餐次數，台灣事業群加速推動各項計畫，自三月起多個品牌陸續推出外帶85折優惠、免服務費優惠方案搶市。

依據王品統計，截至上周為止，包含聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗、藝奇、Su/food、原燒、王品、西堤、陶板屋、品田牧場、hot 7等共計13個品牌，投入外帶市場。其中藝奇宣布外帶開賣後僅三天，便創下單日全台銷售超過500份餐食紀錄。

展望後市，王品表示，台灣事業群計劃在本月擴大與外送平台合作，外送品牌數將至少超過15個，品類從王品集團最擅長的西式牛排、日料、鍋類、到中餐等品牌，價格帶從中高價到親民價，王品集團期盼能將餐廳裡的美食和精緻服務，延伸至消費者的家裡和辦公室，以期挹注營運表現。

ET快訊
「還有冷空氣」+較大降雨！2波鋒面變天時間曝　濕冷再降10℃
母子亂倫「家族荒淫秘史曝」　名導演認32年綠帽：帥兒非親生
被川普斥「假台灣記者」　張經義自拍1分影片回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經長沈榮津：紓困企業加碼投入逾380億元　科技大廠董座回應擴產增人

製造業紓困再加碼　經濟部：工業園區租金減租兩成

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見慘況　5月啟動第二階段大減班

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見慘況　5月啟動第二階段大減班

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

沈榮津今邀服務業喝咖啡　20位員工規模可補助逾60萬元...力拚四月底入帳！

晶華首創「食藝銀行」搶市　精品3月年成長3000萬元穩業績

漢來美食推「防疫系」甜點搶市　米其林星廚聯名設計攻安心商機

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

絕美！3度0確診「點燈ZERO」　圓山飯店60秒縮時片曝光

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

好冷喔～廚師教簡單做「麻油雙飛」 雞佛＋腰子配爽脆松阪豬超暖胃！

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

落實「救急」效果！經濟部：已蒐集艱困業者名單　下周啟動預審作業

影／3萬現金補助上路！預計20日起受理申請　133.5萬名勞工可受惠

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

高盛估iPhone 12銷售將大減36％　調整評級至「賣出」

企業招募意願創七年同期新低　求才夯行業：科技、金融、製造

丼飯的「丼」怎麼唸？超多人唸錯！　真實讀音曝光…網友傻了：真假

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

250萬奧迪TT準備上國道！一踩油門噴空中翻轉半圈…猛撞2車釀3傷

英國研究：美國「提早2周封城」　可減少9成死亡病例

酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒

連續5年生日放閃！　潔西卡男友曝「甜蜜牽手照」：Happy Birthday,J

連署邀請台灣加入聯合國　白宮請願網站「差3.3萬票」達標

胡一天片場撿到粉絲手機！　尋找失主「我數3秒」結果網笑炸

肯爺：我說到做到！Yeezy Boost 350 V2斑馬五度補貨　發售日鎖定「這天」

酒店妹「染疫仍願接恩客」！他曝背後真相　主婦深夜變紅牌中鏢

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

財經熱門新聞

勞動部3萬現金補助上路！　20日起受理申請

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

高盛估iPhone 12銷售將大減36％　調整評級至「賣出」

為小老闆撐腰！央行新增50萬簡易申貸方案　簡易評分表加速核貸流程

落實「救急」效果！　經濟部：下周啟動預審作業

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

傳Nokia尋求花旗投資　避免遭敵意收購...合作規模高達5278億元

國泰金宣布　4月下旬分流上班

彰銀配發股利　為0.8元創6年來新低

為權證虧損34億元負責！華南永昌總座調職下台

大樂透今開獎　頭獎獎金上看5.7億元

企業招募意願創七年同期新低　求才夯行業：科技、金融、製造

先探／Switch概念股人氣放閃

瑞銀：疫情恐壓抑亞幣Q2走勢　仍看好人民幣日圓

更多熱門

相關新聞

艦隊官兵染疫！台大醫憂「恐是第二波以上傳染」

艦隊官兵染疫！台大醫憂「恐是第二波以上傳染」

中央流行疫情指揮中心今（18日）公布新增3例境外移入新冠肺炎個案，是敦睦艦隊2名實習兵和1名軍人，他們3月12日至15日停靠帛琉，4月之後才出現症狀，超過14天潛伏期。台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，估計這已經是船內第二波以上的傳染，源頭來自台灣還是帛琉已經無法區分，而船艦類似郵輪都屬於傳播高風險環境，全船可能有3至4成的人已遭感染。

曾稱官兵沒狀況　海軍澄清沒欺騙

曾稱官兵沒狀況　海軍澄清沒欺騙

奈國軍警狠殺18人！多過染疫死亡數

奈國軍警狠殺18人！多過染疫死亡數

轉達蔡、蘇的關心　陳其邁早晚奔疾管署

轉達蔡、蘇的關心　陳其邁早晚奔疾管署

台灣職棒開打　賴清德有感：防疫只有團隊

台灣職棒開打　賴清德有感：防疫只有團隊

關鍵字：

新冠肺炎王品

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

即／被川普斥假台灣記者　張經義回應了

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

看護集體逃離　療養院31老人沾排泄物亡

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

全家荒淫亂倫　名導認綠帽「帥兒非親生」

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

更多

最夯影音

更多
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面