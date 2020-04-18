王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

▲連鎖餐飲龍頭王品集團成立新品牌，將以販售麵食為主，預計於四月底對外試營運。（圖／王品集團提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，餐飲業者展店腳步不停歇。連鎖餐飲龍頭王品集團成立新品牌「薈麵點」，由集團內七、八年級生共同創想，以販售麵食為主，落腳於台中市文心路精華地段，目前已加入王品外送行列，預計於四月底對外試營運，挹注營運表現可期。

王品集團台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，第一季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，獲得消費者高度信賴，首季營業額23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83%。

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因配合防疫，台灣事業群規畫搶攻外帶、外送市場，因應近日消費者減少在外用餐次數，台灣事業群加速推動各項計畫，自三月起多個品牌陸續推出外帶85折優惠、免服務費優惠方案搶市。

依據王品統計，截至上周為止，包含聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗、藝奇、Su/food、原燒、王品、西堤、陶板屋、品田牧場、hot 7等共計13個品牌，投入外帶市場。其中藝奇宣布外帶開賣後僅三天，便創下單日全台銷售超過500份餐食紀錄。

展望後市，王品表示，台灣事業群計劃在本月擴大與外送平台合作，外送品牌數將至少超過15個，品類從王品集團最擅長的西式牛排、日料、鍋類、到中餐等品牌，價格帶從中高價到親民價，王品集團期盼能將餐廳裡的美食和精緻服務，延伸至消費者的家裡和辦公室，以期挹注營運表現。