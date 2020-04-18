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太空人執行任務205天！重返地球卻充滿新冠肺炎　感慨：很難不給家人擁抱

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▲▼太空人重返地球，卻在新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻。。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人重返地球，卻在新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

在新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球的當下，太空人大概會是最安全的地球人，不過，美國太空總署（NASA）太空人梅爾（Jessica Meir）在執行了205天的任務之後，於美東時間17日凌晨1點順利降落在哈薩克，只不過這次重返地球卻充滿了病毒。

根據《波特蘭新聞先驅報》（Portland Press Herald）報導，梅爾以及聯盟號司令官奧列格（Oleg Skripochka）NASA太空人摩根（Andrew Morgan）在離開地球205天、繞行地球3280圈之後，在哈薩克的一個偏遠地區降落，順利重返地球，並且接受了初步健康檢查，然後乘直升機飛往貝科奴（Baikonur），再登上飛往休士頓的飛機。

梅爾重返地球，正處於新冠肺炎大流行的時刻，她在15日晚上與喜劇演員史蒂芬•荷伯（Stephen Colbert）的通話中，反映了這種情況。她說，奇怪的是，她和她的機組人員也許是唯一不受新冠肺炎威脅的人，因為他們在地球上方250英里處，「很難相信我們會正回到另一個星球」。

BBC報導則指出，梅爾在最近的一次視訊通話中說，看到在下面的地球在眼前展開是相當超現實的，地球看起來和往常一樣令人驚嘆，「因此很難相信，自從我們離開以來發生的所有變化。」

▲▼太空人重返地球，卻在新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻。。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅爾說，在太空待了7個月，很難不給家人朋友一個擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

通話中還說，「在這裡待了7個月後，很難不給家人和朋友一個擁抱。」 去年，她與另一位NASA太空人科赫（Christina Koch）完成了首次全女性太空女行創造了歷史。

梅爾補充說，「我認為我在地球上會比在這裡（太空中）更加孤獨。我們正忙於驚人的追蹤和任務，因此不會感到孤獨。」

在哈薩克前往接應重返地球太空人的搜救隊，執行任務前已經接受了嚴格的隔離措施，據信在出任務前他們也接受了病毒核酸檢測，確保太空人不會遭受感染的風險。

在4月9日還有2名俄籍與1名美籍的太空人，從地球飛往國際太空站執行輪替任務，為了避免太空也成為疫區，所以他們在前往太空之前，也花了1.5個月的時間隔離。

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