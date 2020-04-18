男划船出海...困荒島12hrs！樹枝寫4字獲救影片曝　警：把社交距離推向新高度

▲萊博維奇受困在名為Ruffle Bar的島嶼。（圖／翻攝自NYPD推特）

記者曾羿翔／綜合報導



紐約市36歲男子萊博維奇（Mikhail Leybovich）16日獨自划著皮艇出海，沒想到卻流落荒島，受困12小時才獲救，過程有如電影《浩劫重生》。據了解，萊博維奇是被困在布魯克林區牙買加灣的一個偏遠島嶼上。警方17日在推特公開當時的救援影片，笑稱該男把社交距離的帶到另一個新高度。

綜合外媒報導，萊博維奇回憶，他當時皮划艇要180轉彎時，浸水傾斜導致自己落水，於是決定游到最近的小島，花了15分鐘到達後，手機與身上的衣服都濕透。據了解，萊博維奇受困在名為Ruffle Bar的島嶼，當天氣候不佳。

萊博維奇還說，他發現了兩顆椰子，疑似是當地宗教信奉者所遺留的，「我把椰子打開並喝了裡頭的汁解渴，還找到了一條大布，在風一直吹來的環境下能包裹身體維持溫暖」。

同時，萊博維奇還在沙灘上發現了打火機並點火想引起注意。根據紐約市警察局（NYPD）公布的直升機鏡頭顯示，萊博維奇用島上收集的樹枝，在沙灘寫下「Help」求救訊號。

萊博維奇的爸媽當天晚上8點發現兒子沒回家，於是報警。警方出動直升機搜救，最後在午夜前找到人並送院檢查無大礙。消息一出有網友就表示，萊博維奇有如電影《浩劫重生》中的男主角查克。紐約警察局17日在推特上公開當時的直升機搜救影片，首席行政官還對此發文表示，萊博維奇將社交距離帶向新的高度。