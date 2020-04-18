從N號房看懂南韓獨有制度Photo Line　強硬公開嫌犯長相「人權VS公眾利益」

▲ N號房共犯姜勳17日被公開長相 。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓N號房性剝削案點燃眾怒，「博士房」24歲主嫌趙主彬及18歲共犯姜勳移送檢方途中被下令不得遮住臉部，站在事先安排好的「Photo Line」區域內，以正臉面對媒體。Photo Line制度在其他國家相當難見，南韓前總統朴槿惠2017年受審時一度引發討論，近來也因N號房事件，再度掀起疑問。

南韓的Photo Line意指高度受到大眾關注的嫌犯或證人短暫站在特定區域內，面對媒體發表個人立場，由出入檢察署的記者間不成文規定演變而出，約始於1995年。

現代集團創始人及首任會長鄭周永因涉嫌違反選舉法，1993年1月移送檢察廳，過程中撞上一名記者的相機。根據《韓民族日報》，當時50多名記者堵在檢察廳門口，在鄭周永現身後一口氣將他包圍。鄭周永身邊人員與記者發生肢體衝突，造成他額頭掛彩。

這起事件促使韓國放送攝錄記者協會及韓國照片攝影記者協會展開討論，1994年12月共同宣布，將實施Photo Line，以避免媒體為求好角度而過度競爭、推擠。韓國網路記者協會跟進後，3大新聞團體於2006年8月發表「Photo Line實施準則」，沿用至今。

▲ 趙主彬移送檢方前，警局前的媒體及抗議人潮。（圖／達志影像）

Photo Line通常是以黃色膠帶貼出的一塊三角型區域，前方再掛上一條封鎖線，在韓文中屬外來語，以英文發音，實際上卻是韓式英語，對英語為母語者來說相當陌生。英文中沒有任何一個單字可代表Photo Line，西方國家也沒有證人或嫌犯接受調查前任由媒體拍攝的場合。

這項制度最早是媒體間為避免過度競爭而衍生出的自律規定，如今卻被視為嫌犯的恥辱，因此過去許多嫌犯會以雙手、口罩或衣物遮掩。由於趙主彬及姜勳罪嫌重大，警方為保障大眾知的權利，接連以「公開個資」的方式處分，也是為了殺雞儆猴。前者為南韓警方首度公開性犯罪者個資，後者則是首度有未成年嫌疑人的個資被公開，因此才被強制以正臉示人。

每當發生高度受到大眾關注的案件，網友便會要求嫌犯站上Photo Line，但這項規定仍存在許多爭議。儘管有無罪推定原則，尚未被定罪的嫌犯一旦站上Photo Line，就會在大眾眼中被烙上「犯罪者」的印記。因此也有人認為，在宣判以前應禁止記者在Photo Line攝影。

▲ 朴槿惠2017年3月站上Photo Line。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠涉入聯手親信崔順實貪污等13項罪嫌，2017年3月21日接受檢方調查前，便曾站在首爾中央地檢署外的Photo Line表示，「對各位國民感到慚愧，將誠實接受調查」，接著轉身離開。她當時的身分僅是嫌疑人，尚未被定罪，一度引起外界質疑，Photo Line可能侵害人權。

現任總統文在寅2019年9月任用親信曹國擔任法務部長後，曹國推動司法改革，有意廢止「公開約談」的方式，以保護涉案者人權。曹國一家不久後爆出特權醜聞，曹國本人也曾站上Photo Line。青瓦台及執政黨人士因此大力抨擊，促使檢方改以非公開約談方式查案，實施20餘年的Photo Line也面臨消失。

N號房事件爆發後，大眾要求趙主彬站上Photo Lin的聲浪不斷。檢方經過一連串改革，不再實施Photo Line。但警方不受檢方規定限制，因此依然在趙主彬及姜勳移送檢方前，於警局門口設置Photo Line，讓他們親自面對大批媒體鏡頭。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。