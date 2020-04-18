看護集體逃離「獨留2人顧130長輩」　療養院31老人沾排泄物脫水亡

▲赫朗療養院一位居民在窗戶邊揮手。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

加拿大一間療養院發生護理人員集體逃離的慘況，需要接受照顧的多名長輩被發現時已呈脫水狀態，有些人身上還沾著排泄物，短短幾周內，院內就有31位居民死亡，其中至少5人確定在生前感染新冠病毒（COVID-19）。對此，警方正進行相關調查。

綜合《法新社》、《環球新聞台》報導，涉事的赫朗療養院（Residence Herron）位於加拿大蒙特婁近郊多瓦爾市（Dorval），多名照顧者疑似擔憂疫情或出於其他原因選擇集體落跑，留下虛弱的老人們。據了解，自3月13日以來，該院已有31位居民死亡，其中至少5例為新冠肺炎引起，其他則還在等待調查。

赫朗療養院多名工作人員離開後，衛生當局接獲尋求救援的電話，結果發現多位居民脫水，好幾天都沒進食，虛弱無力躺在床上，有些人身上還沾著糞便，甚至有長輩倒在地上，還有2人早就死亡卻沒被察覺。當地醫療官員3月29日首次抵達現場，該院現階段由政府接管。

魁北克省省長勒戈（Francois Legault）本周宣布死亡人數時，他描述這起案件似乎是嚴重的疏失，只剩下兩名護理師照顧約130名年邁的居民。死者家屬已提出索賠金額為500萬加元的集體訴訟，指控業者未能讓居民獲得治療，行為相當不人道。

勒戈已呼籲醫護人員協助全省各地的療養中心，幫忙餵食、清潔長輩身體等，他也提高照顧者的薪資。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）回應魁北克省的需求，派出125名軍醫與醫護人員提供協助。

惠藍德（Peter Wheeland）回憶4月7日那天，他的母親坐在輪椅上，出現腹瀉情況，卻無法更換包了3小時的尿布，因為無人回應緊急情況的按鈕，無力的她還試圖大喊，想要獲得幫助。這名女士隨後轉至另一家醫院，在那邊發現自己感染新冠病毒。

遺憾的是，該家療養院發生的事情對於其他人來說並不奇怪。專家指出，數十年來類似照顧老人的機構都未能獲得足夠資金，工作總是辛苦，薪水也很低，國家長期忽略長輩的護理狀況。