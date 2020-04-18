東京今增181確診「日本境內萬人染疫」！　全國緊急狀態街道冷清

▲ 東京都總感染人數為2975人。圖為東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本東京都18日再添181名新冠肺炎（COVID-19）確診患者，使得東京感染人數增至2975人。據統計，排除先前鑽石公主號的感染者個案，日本境內染疫人數突破萬人，來到1萬98例。

綜合NHK、共同社等日媒報導，日本今迎接全國緊急狀態的第一個周末，許多旅遊景點街道、購物中心空無一人，宮崎縣商場店家都掛上「暫停營業」的提醒，就連關西地區的京都幾乎不見旅客蹤影，熱門景點渡月橋人潮大幅減少。

70歲的計程車司機Tokuyoshi Hidaka表示，通常周六早晨會有許多人剛結束酒吧的工作下班，但如今狀況已不再相同，且自3月份以來，收入幾乎砍半。渡月橋一間商店的45歲男老闆也坦言，如今銷售額幾乎掛零。

日本首相安倍晉三16日晚間宣布全國進入緊急狀態，自先前的7都府縣擴大至全國47個行政區，直到5月6日為止。根據News Digest網站統計，東京都確診人數最多，接著依序是大阪府、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣等地。