15歲少女失蹤2月　竟從叔叔家「挖出混凝土鑲腐屍」母靠破碎刺青認人！

▲阿根廷少女遭到叔叔性侵殺害，手段殘忍。（圖／翻攝自caffeinamagazine下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，許多人在失蹤之後苦無辦法找人，最後成為悲劇的機率大增。阿根廷日前一名15歲少女失蹤之後，母親遲遲找不到人，直到日前警方搜索少女的叔叔家，卻意外發現少女被棄屍在花園的一處井裡，且遭到混凝土包裹住身體，死狀相當悽慘。

根據《每日星報》報導，2月底住在阿根廷的15歲少女普莉希拉（Priscila Martinez）被家人通報失蹤，連月來都沒有消息，直到15日警方終於有了曙光。在詳細的調查之下，發現普莉希拉的28歲叔叔阿維拉（Ruben Avila）最有嫌疑，且是最後與普莉希拉有互動的人。

警方來到阿維拉的家中搜索，在後花園的一口井內發現疑似人類屍體的東西，並且找來普莉希拉的母親認屍。普莉希拉的母親透過隱約的刺青，認為就是女兒，而遺體被發現時僅穿著內衣，且有被強勒的痕跡，全身被混凝土包裹住，可見兇手手段殘忍。

▲警方包圍阿維拉住處。

阿維拉被認定為首要嫌疑犯，即遭逮捕，經警方調查，普莉希拉死亡可能已經超過6周，且生前遭到性虐待、暴力毆打。普莉希拉的家人相信，她就是遭到阿維拉的暴力對待，然而目前警方仍在掌握有利的證據將阿維拉起訴。

阿根廷自2015年以來，女性被暴力對待已經成為不可忽視的問題，過去也曾發生14歲女孩遭到男友謀殺，並埋在祖父母家後院，這件事當時造成社會憤怒，民眾更上街抗議要求政府重視問題與女性權利。