世界醫師會籲譚德塞：讓台灣參與！　指WHO忽視警訊「全球付出慘痛代價」

▲ WMA呼籲讓台灣重返WHO。（圖／翻攝自WMA官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影之下，多國專家大讚台灣防疫措施，國際性獨立醫學聯合會「世界醫師會」（WMA）更致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），認為WHO沒有及早聽取台灣的警告，導致全球付出慘痛代價，呼籲讓台灣重返WHO。

WMA官網發出新聞稿「世界醫學協會呼籲世界衛生組織允許台灣回歸該組織」指出，WMA領導人以「台灣參與」為題，致函譚德塞表示，WHO沒有聽取台灣對於新冠肺炎大流行的警訊，再加上SARS（嚴重急性呼吸道症候群）危機期間忽視台灣，這些錯誤都導致世界付出高昂的代價。

WMA主席荷黑（Miguel Jorge）及WMA理事會主席蒙哥馬利（Frank Montgomery）表示，「新冠肺炎大流行告訴我們，將台灣排除在WHO以外，對全球衛生帶來多麼錯誤且糟糕的後果。」

▲ 荷黑及蒙哥馬利致函譚德塞。（圖／翻攝自WMA官網）

台灣過去曾是WHA觀察員，但在一個中國原則下，被WHO拒之門外。WMA認為，納入台灣是公衛問題，而非政治問題。他們在信中敦促譚德塞允許台灣代表團參加下屆世界衛生大會（WHA），「我們敦促您邁出這一步，別再讓WHO涉入政治遊戲。」

蒙哥馬利表示，「2003年SARS危機期間，WHO推遲對台灣的援助。當台灣很早就對新冠肺炎的威脅性提出警告，也展現出極可能是最有效防止擴散的策略，WHO沒有傾聽。以這種方式將台灣2300萬人民拒之門外是無法接受的。所有國家、區域和領地都應成為WHO網路的一部份。身為醫生，我們完全反對將全球衛生政治化的想法。」

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