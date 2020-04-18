3萬現金補助上路！預計20日起受理申請　133.5萬名勞工可受惠

▲ 勞動部紓困方案預計20日開始受理申請。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

為了支撐受到疫情衝擊的勞工，勞動部計畫針對自營作業者發放共計3個月3萬元的補貼，勞動部表示，今（18）日起可於勞動部網站防疫專區中查閱與下載相關文件，預計下周一（20日）可開始受理申請。

勞動部表示，為能協助弱勢勞工渡過疫情，已擬具「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案報奉行政院審查通過，預定於下週內完成法制程序。

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勞動部指出，目前所規劃的自營作業者補貼草案為，發放1個月1萬元共計3個月3萬元的補貼，申請條件為針對投保職業工會的自營作業者和沒有一定雇主的工作者，投保職業工會的投保薪資需在2萬4000元以下、2018年收入沒有達到課稅標準40萬8,000元，以及沒有領取其他補助。

舉例來說，計程車司機若領取交通部的同性質補助，即不能重複領取勞動部的紓困補貼。滿足這些條件可透過職業工會發放領取補助，初估約有133.5萬人受惠。

勞動部提醒，符合資格的勞工朋友可以先行備妥相關資料，並與所屬職業工會聯繫，以縮短申請時間，及早領取生活補貼。

勞動部表示正優化官網中，勞工朋友如想了解「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」採行措施並先行準備相關文件，今（18）日起可於勞動部網站防疫專區中查閱與下載相關文件。

勞動部亦強調，已請勞保局輔導各職業工會，先行協助會員備妥資料，如有任何問題，下週起可於上班時間電洽勞動部勞工保險局（02）23961266分機5555，及各地勞工保險局辦事處。