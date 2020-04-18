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女公務員連續8年「每天遲到5分」　遭匿名人士舉報後「被停職」

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▲▼辦公室、OL、上班族、職場。（圖／翻攝pakutaso）

▲日本一名公務員連續8年幾乎天天遲到。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者崔子柔／綜合報導

上班遲到一下下有些民眾認為無傷大雅。不過日本一名公務員卻遭到舉報，因為她連續8年來每天平均遲到約5分鐘，經多次提醒仍不以為意，最後遭到停職2個月處分。

根據《每日新聞》報導，日本德島縣美馬市文化會館一名51歲女性職員，從2012年4月至今年3月，都沒有在早上8點半的上班時間規定內到班，每天頻繁地遲到，她每個月只有2、3天會準時出勤，其餘時間都會遲到，平均下來每天約遲到5分鐘，8年來累積的遲到時間約達20天上班日。

這名女性公務員在上月26日遭到匿名人士舉發，記者隔日前往採訪該名職員，她解釋會遲到是因為「身體不舒服」，而上司先前也已多次提醒她。日本文化會館、消防署等公家機關從今年4月起開始記錄出勤時間的打卡制度，該職員就再沒遲到過。

最後該職員遭停職2個月處分，其上司包括現任及前任文化會館館長也被追究責任，因疏於管理被處以1至3個月減薪1成。

新聞一出，日本網友表示，「每天晚五分鐘，意思是如果早搭一班電車就不會遲到了」、「這種人真的該開除」、「罰的（正確字：得）對！別讓認真守時的人覺得自己像笨蛋」。不過也有人覺得太苛刻，加班的時間怎麼就沒人去計算。

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