停車場驚見詭異一幕！旁邊竟停「複製貼上」BMW...車牌號也一樣他秒嚇傻

▲ 套牌BMW車停在真車旁邊，車主看傻了 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

世界之大無奇不有，廣東深圳一名賴姓男子日前在上班時，突然收到一條提示簡訊，稱他的BMW車剛剛進入樓下停車場，這讓他十分納悶，立刻到現場查看，就在這時傻眼的一幕出現了，現場竟然停了一輛無論是車型、顏色、甚至是車牌，都一模一樣的BMW！他嚇得當場報警。

▲相似度100% 。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，賴男是一名在深圳寶安西鄉工作的上班族，在收到通知簡訊後，竟在停車場看到一台和自己相似度100%的車子，嚇得立即報警。對此民警岳曉嘉表示，該輛車是套牌車，由於車牌是假的，所以當下也沒辦法尋找到真實的駕駛。

警方隨即兵分兩路開始調查，期間發現處理粵B886XX號牌車輛交通違法記錄的，除了車主本人，還有一名王姓男子，而且王男所處理的這宗違法記錄，與真車在深圳行駛的軌跡不符。另一邊，交警通過停車場內的監控，初步鎖定了王男可能的工作地點。

經過多方追查，警方終於鎖定了這名神秘車主。王男也承認使用偽造號牌車輛，稱他是在去年6月通過朋友介紹，在一家二手車行以30萬元人民幣的價格，購買了粵B886XX號牌的套牌車，但當時對方只提供了行駛證和保險標籤，其他手續都沒有辦理。

▼神秘車主。（圖／看看新聞）

王男提到了一個細節，提車時車輛是沒有掛車牌的，等他將尾款付清後，賣車的人就從車輛後尾箱，取出了粵B886XX的鐵牌，在路邊進行了安裝。這輛車使用了近10個月，令人震驚的是，偽造的行駛證上竟然也是真車主的名字，一直到近日被真車主發現報警，這輛套牌車才被抓個現行。

民警岳曉嘉表示，本來車行承諾一個月內過戶的，因為疫情一直拖到了現在，而王先生將面臨駕照被記12分，治安拘留15天日的處罰。