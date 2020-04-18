插管患者努力求生…身旁一夜冷躺14具遺體　巴西總統竟稱「小流感」

▲巴西總統波索納洛被認為處理疫情不當。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西一家醫院近日流出驚人影片，只見還在對抗病魔的患者，旁邊竟然躺著14具疑似死於新冠肺炎（COVID-19）的遺體，醫療體系明顯不堪負荷。正值疫情肆虐，該國總統波索納洛（Jair Bolsonaro）還開除衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），招致猛烈的批評聲浪。

《每日郵報》報導，影片中的地點，為巴西亞馬遜州瑪瑙斯市（Manaus）的羅昂盧西歐緊急醫院（Joao Lucio Emergency Hospital），疑似由一名護理師錄下。只見擔架上躺著一具又一具的遺體，總共14具遺體被毯子蓋住，旁邊則是插管的患者。

巴西衛生部隨後說明，這些患者疑似確診新冠肺炎，分別在15日晚間到16日上午病逝，其中5具遺體已受到處理，另外9具則還在等待持有死亡證明的家屬領回。根據聲明，14名死者中，其中8人年齡超過60歲、6人本身健康狀況就不好，全部人送醫時都出現嚴重症狀。

此前，波索納洛開除與其意見不合的曼德塔。曼德塔被解僱前曾呼籲政府採取更多舉措來控制疫情，有民眾視他為巴西版本的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）；他16日宣布離開工作崗位時，告訴工作人員應抱持信心，「但我們仍處在戰役的起點。」

有專家認為，巴西預計於未來幾周面臨疫情高峰。然而，波索納洛卻多次形容新冠病毒只是「小流感」，被批評太過輕率。事實上，有著「熱帶川普」之稱的波索納洛還想盡快讓經濟與就業環境恢復正常。

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