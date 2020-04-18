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台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台積電法說會在週四（16日）盤後舉行，釋出第一季業績與第二季財報，不僅第一季業績再創新高，對於第二季的營運表現也不看淡，激勵台股週五（17日）站上10600點。對於台股後市表現，凱基投顧資深經理張明祥指出，指數在9000點左右會有支撐、不至於再殺到8500點，至於選股則可以留意雲端、5G、數據中心、NB等剛性需求題材。

凱基投顧資深經理張明祥表示，各國央行都在施行寬鬆貨幣政策，也祭出財政政策，刺激全球股市相繼反彈，台股從低點到昨（17）日收盤已反彈了24%，相較從高點滑落的2、3000點跌勢，收復了57%，台股的反彈表現比美股落後、比歐股大。

請繼續往下閱讀...

台股在本周緩步墊高，尤其周五大漲超過200點，除了跟著國際股市走之外，還有三大因素，一是台積電法說會釋出優於預期的看法，二是蘋果發表CP值超高的平價新機iPhone SE 2，讓市場期待能刺激上半年手機銷量，最後則是疫情的利空對股市影響逐漸鈍化，這些都讓台股一飛上衝，指數逼近10600點。

張明祥指出，後市重要選股方向包含企業雲端需求、5G、數據中心、NB等，從這些主軸找尋標的會較為穩定，因是剛性需求，反而會因疫情關係，業績可望上修；至於跟消費性需求有關的產業不確定性因素比較高，例如手機需求是否回溫，這還是需要多加觀察，比較不適作為選股主軸。

張明祥認為，台股在第二季到6月之前，震盪整理的機會比較高，指數大幅下挫至8500點這種情況，再次出現的機會不大，除非5月中旬歐美陸續解封之後，人們開始移動、導致疫情捲土重來，指數才可能會再回測，不然8500點不會破，而9000點則是重要支撐關卡。

張明祥指出，雖然疫情最壞的情況過去，但經濟情況不會很快恢復，畢竟病毒沒有完全消逝，因這次造成下跌的原因是疫情，大反彈要等到疫情解決才可能。接下來應是非常緩慢的U型反彈，除非要到疫情明顯緩和，大家普遍有免疫力、疫苗有一些正向發展（研發成功），否則不太可能馬上攻到11000。

此外，張明祥認為，除了疫苗之外，快篩的研發也可能促使市場盡快恢復經濟流動，也是後續可以持續留意的消息。

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