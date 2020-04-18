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諾獎得主稱「新冠病毒源自武漢實驗室」　法官方回應了

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲「武漢P4實驗室」全名為中國大陸武漢國家生物安全四級實驗室。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠病毒是否源自武漢P4實驗室迄今仍是外界討論焦點，如今更有法國諾貝爾得主宣稱，新冠病毒為人工製造，來自武漢實驗室。不過，法國總統府愛麗舍宮消息指出，現階段並沒有證據證明武漢實驗室與新冠病毒起源之間的關聯性。

法廣報導，中國科學院武漢病毒研究所及旗下的武漢P4實驗室是法中2004年合作協議成果，是當年SARS爆發後，北京希望在法國的協助之下，建造預防傳染病的高階病毒研究所。但武漢病毒研究所與華南海鮮市場之間的距離只有短短數公里，在疫情爆發後，外界就開始質疑是否為病毒外洩所導致。

華盛頓郵報14日引述美國國務院2018年電報指出，美國駐華外交官當時就對於武漢研究所的蝙蝠冠狀病毒研究提出安全示警；到了15日，美國總統川普則說，政府正在徹底調查，試圖確認新冠病毒是否來自中國科學院武漢病毒研究所。法國諾貝爾獎病毒學家呂克蒙塔尼耶教授（Luc Montagnier）16日受訪時表示，依據數學模型研究結果，新冠病毒是來自武漢實驗室，人工製造，帶有愛滋病基因。

▲▼ 新冠肺炎,義大利,口罩。（圖／路透）

▲全球新冠肺炎感染人數突破224萬人。（圖／路透）

不過，法國總統府愛麗舍宮消息指出，現階段並沒有證據表明武漢實驗室與新冠病毒起源之間的關聯性。與此同時，呂克蒙塔尼耶當年共同參與愛滋病毒基因編輯工作的同事哈伯森（Simon Wain Hobson）表示，呂克蒙塔尼耶所言毫無根據。

哈伯森提到，依據現今已知的研究結果來推論，所有線索都指向「新冠病毒源於自然界」，是蝙蝠經由其他哺乳動物把病毒傳給人類。武漢研究所2月也否認病毒是人工合成，也反駁病毒是從其中一個實驗室外洩。中國外交部發言人趙立堅16日提到，許多知名醫學專家及世界衛生組織負責人都認為，現今並無證據顯示新冠病毒是在實驗室被製造出來，「所謂實驗室洩露等說法毫無根據。」

►打臉諾貝爾獎得主「新冠病毒人工製造」！　當年同事：背後研究犯初學者錯誤
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