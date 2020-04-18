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高盛估iPhone 12銷售將大減36％　調整評級至「賣出」

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▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲ Apple Store。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

Apple Card合作夥伴銀行高盛（Goldman Sachs）建議投資者出售AAPL股票。高盛預期，蘋果將於今年11月發表新一代旗艦機iPhone 12（暫稱），當蘋果於第三季推出旗艦iPhone時，iPhone的出貨量會下降36％。

據路透社報導，高盛（Goldman Sachs）週五表示，由於全球與受到新冠病毒影響，預計第三季度iPhone的出貨量將下降36％，還將蘋果公司的股票評級下調至「賣出」

請繼續往下閱讀...

券商指出，在經濟衰退期間，消費類設備的平均銷售價格可能會下降，且需求仍然疲軟，遠遠超出了恢復的速度。高盛表示，預計蘋果不會在11月之前推出新iPhone機型，因為有限的全球流動可能會阻礙蘋果公司的組裝和生產過程。

高盛指出，儘管預計iPhone用戶對蘋果的忠誠度不會降低，但其中一些人確實會延遲購買需求，或是選擇更便宜的型號，例如剛剛發布的iPhone SE（2020）。

另外，Business Insider報導指出，高盛預計蘋果股價將下跌近五分之一，並將其目標價格下調至233美元，這意味著其股價較週五收盤價下跌了近20％，而此次下調更是高盛自2月17日以來對蘋果股票的第三次下調。

蘋果iPhone組裝代工廠鴻海表示，雖然已經恢復了滿載生產，但iPhone製造商依賴於復雜的零件供應鏈，其中許多供應商在中國大陸封鎖期間，都遭受到了重大衝擊。

另一方面，在新冠病毒危機之前，高盛已暗示AAPL股價今年可能會下跌三分之一，這僅僅是因為它認為該股票的漲幅過高並且應該下跌。

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