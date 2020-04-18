3歲兒遭巨鱷咬走！勇母跳到鱷身怒插鼻孔...成功救回愛子

▲一年約有200人被尼羅鱷奪走性命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

為母則強！辛巴威一名媽媽日前帶著2個小兒子，到國家公園附近的河邊釣魚，沒想到一隻巨鱷突然將自己3歲的兒子咬走，媽媽在情急之下想到長輩教過的方法，便立即跳到鱷魚身上將手指插入鱷魚鼻孔，成功將愛子從鬼門關前救回來！

根據《每日郵報》報導，這位30歲的媽媽名叫莫里納（Maurina Musisinyana），事發當天她帶著2名兒子到戈納雷若國家公園（Gonarezhou National Park）附近的河邊釣魚，2名小孩就安置在不遠處的大陽傘下玩耍。沒多久她突然聽到兒子發出尖叫的哭聲，莫里納急忙跑過去查看，發現3歲的兒子基迪恩（Gideon）被鱷魚咬著，想要將他拖入水裡。

驚慌的莫里娜在情急之下，突然想到長輩曾經教過她對抗鱷魚的方法，於是她跳到鱷魚身上，用手指插入鱷魚鼻孔，讓鱷魚因為無法呼吸而放鬆嘴巴，接著用另一隻手拉出基迪恩。最後，這個辦法成功救出莫里娜的兒子，雖然兒子的頭部受傷，她的手臂也被咬傷，但送醫之後都撿回性命。

Mum wrestles toddler from jaws of crocodile by sticking fingers up its nose https://t.co/EZKUFZEcS3 pic.twitter.com/lK4xQxCtha — Daily Mirror (@DailyMirror) April 17, 2020

莫里娜回憶當天的情形仍心有餘悸，她受訪時表示，「我用力按壓鱷魚的鼻子，這是長輩教我的一個小技巧，長輩說如果你讓鱷魚無法呼吸的話，牠就會失去力量，而我就是這樣做」、「即使到了今天，我還不敢相信我從鱷魚嘴裡救出我兒子。」

戈納雷若國家公園的倫迪河（Runde River）中住了很多尼羅鱷（Nile crocodiles），是非洲最大的爬行動物，體型僅次於河口鱷，成年雄鱷體長最多可達5.5公尺，最重可達1000公斤，平均壽命70到100年。

尼羅鱷基本上以魚類為食，但遇到經過面前的生物，包括斑馬、小隻的河馬，或是其他鱷魚，也會主動攻擊，估計每年約有200人死於尼羅鱷之口。去年在辛巴威也有一位女學生，為了救同學，爬到鱷魚的背上並「挖出鱷魚眼睛」，最後成功讓牠鬆開口。