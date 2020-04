3歲兒遭巨鱷咬走！勇母跳到鱷身怒插鼻孔...成功救回愛子

▲一年約有200人被尼羅鱷奪走性命。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者簡立宇/綜合報導

為母則強!辛巴威一名媽媽日前帶著2個小兒子,到國家公園附近的河邊釣魚,沒想到一隻巨鱷突然將自己3歲的兒子咬走,媽媽在情急之下想到長輩教過的方法,便立即跳到鱷魚身上將手指插入鱷魚鼻孔,成功將愛子從鬼門關前救回來!

根據《每日郵報》報導,這位30歲的媽媽名叫莫里納(Maurina Musisinyana),事發當天她帶著2名兒子到戈納雷若國家公園(Gonarezhou National Park)附近的河邊釣魚,2名小孩就安置在不遠處的大陽傘下玩耍。沒多久她突然聽到兒子發出尖叫的哭聲,莫里納急忙跑過去查看,發現3歲的兒子基迪恩(Gideon)被鱷魚咬著,想要將他拖入水裡。

驚慌的莫里娜在情急之下,突然想到長輩曾經教過她對抗鱷魚的方法,於是她跳到鱷魚身上,用手指插入鱷魚鼻孔,讓鱷魚因為無法呼吸而放鬆嘴巴,接著用另一隻手拉出基迪恩。最後,這個辦法成功救出莫里娜的兒子,雖然兒子的頭部受傷,她的手臂也被咬傷,但送醫之後都撿回性命。

