她殺兒卻唬爛失蹤「卻在車內找到半腐男童屍」　祖母還挺女兒：她很愛小孩！

▲警方在車上找到半腐爛的男童屍體。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國威斯康辛州日前傳出一起家庭悲劇。一名26歲的母親因為被發現對於孩子失蹤前後說法不一，經過詳細盤問與搜查之後，竟發現該名母親的車內藏有一名年約5歲且眼睛失明的男童半腐屍，目前正在詳細調查女子殺害兒子的動機。而女子的母親、也就是男童的祖母表示，「不相信女兒會殺害小孩，因為她是非常愛孩子的人。」

根據英國《太陽報》報導，26歲的侯塞因（Sagal Hussein）上月30日遭到逮捕，其原因是她的5歲兒子失蹤，而她在與警方製作筆錄時說詞反覆，且拒絕跟著警方尋找兒子，僅說「兒子被親生父親帶走了」。警方在尋找5歲的小男孩馬爾克斯（Josias Marquez）遲遲都沒有蛛絲馬跡可循，甚至侯塞因與馬爾克斯的父親也早已沒有來往。

直到警方二度想找侯塞因時，來到住處卻發現只剩下另外兩名孩子，孩子表示，母親在半夜就離開家裡，不知道她去哪裡。警方沿著監視器跟車牌尋找，隔天竟在尋獲的車內找到一具男童屍體，經過勘驗確定就是失蹤的馬爾克斯，且屍體已經呈現半腐爛的狀態。

侯塞因的母親表示，不太相信女兒會殺害親生小孩，但也不知道為什麼女兒不願意跟警方合作。侯塞因遭到逮捕後，被以偽造罪、照顧兒童疏忽罪先起訴，而馬爾克斯死亡的責任則需要等到屍檢結果出爐後再提出；而剩下的孩子已經被社福機構帶回照顧。