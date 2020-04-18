冤枉武漢？新冠肺炎「去年9月就人傳人」　專家震撼推測：中國南方才是起源點！

▲英國研究指出2019年9月可能就出現人傳人。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續，病毒變異性高至今尚未有能對症下藥的藥方與疫苗，有研究人員追溯病毒起源點與時間，除了揭露出病毒早已變異成三種樣貌，更分析在爆發點中國武漢之前，恐怕在2019年9月九已經在華南地區出現「人傳人」的狀況。

根據英國《太陽報》、《每日郵報》報導，過去劍橋大學科學家分析，最早從蝙蝠透過中間宿主穿山甲傳染到人類身上的A型病毒在中國其實並不是最常見的型態，反而是從A型變異而來的B型，在耶誕夜之際就已經開始傳播；另一個病毒變異是C型，C型從B型演變而來，透過新加坡，傳播到歐洲。

該論文主要作者遺傳學家佛斯特（Peter Forster）當時表示，「新冠病毒可能之前已經突變成人體無法抵抗的終極型式，並且在人類、或其他動物身上停留等待機會發揮與擴散」，而在2019年9月～12月初早已在人類之間慢慢傳播開。

對於病毒起源點，公眾普遍說法為「中國武漢開始」。佛斯特認為，如果真的要追溯，「可能一開始是中國南方，而不是武漢」，但真正的答案恐怕要中國醫院公開採集樣本才有辦法被證實。

佛斯特過去接受陸媒《中國環球電視網》曾提到，一開始被發現的新冠病毒類型為B型，也就東亞最常見的類型，但隨後發現A型的病毒與蝙蝠、穿山甲內的冠狀病毒最為接近，A型多發現在美國人和澳洲人身上，C型主要在歐洲地區，以及新加坡、香港和韓國。