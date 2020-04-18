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全美最狂5星級高中生！NBA為他打造1支「專屬球隊」　年薪是別人的14倍

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▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

被《ESPN》列為百大潛力新秀第一名的全美五星級高中生格林（Jalen Green），日前宣布放棄多所NCAA邀請，直接加入NBA旗下的G聯盟（NBA G League）。據悉，NBA甚至打算在洛杉磯替格林量身訂做一支球隊，預計加入現在在場上的老將和其他有潛力的新秀。而格林的年薪將高達50萬美金（約1500萬新台幣），是一般發展聯盟球員年3萬5000美元（約台幣102萬）的14倍。

綜合外媒報導，身高6呎6吋（196公分）的格林，是一位美菲混血的搖擺飛人，一位西區高層人士將他與湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)做比較，誇讚他能和18歲的Kobe繳出一樣亮眼的表現，甚至有些球探認為若他今年就有資格投入NBA選秀，他將成為選秀狀元。

▲▼全美五星高中生格林棄NCAA加入G聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美五星高中生格林棄NCAA加入G聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

格林直接加入G聯盟也成為史上第一位跳過NCCA大學直接打聯盟的高中生，不過，依據NBA現行規定，除了國際球員以外，本土美國球員都必須要高中畢業一年後才能參加選秀進入籃球殿堂，因此G聯盟和球員工會也一直針對此項規定做出討論。

G聯盟也打算替格林在洛杉磯組一支以他為中心的隊伍，預計會網羅有經驗的前輩和其他頂級後起之秀。之前放棄密西根大學想先前往海外發展的高四畢業生托德(Isaiah Todd)，也可能會成為格林在G聯盟的隊友。G聯盟將為他們提供為期一年的發展計畫，聘請經驗豐富的教練團和前NBA球員來教導他們，與G聯盟各隊的比賽成績不列入排名，並有機會與其他國家的球隊比賽。

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